Facebook’un Geleceği Sallantıda: Şirket Çöküşe Doğru İlerliyor

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, teknoloji devi Apple’ın iOS uygulamaları için verdiği veri bilgilendirme kararının çok yıkıcı olacağını vurgulamak için New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal’a tam sayfa reklamlar vererek büyük veya küçük fark etmeksizin bütün işletmeleri savaşa davet etmişti. Konu hakkında kendi değerlendirmelerini yapan kişilerin çoğu teknoloji devine saldıran Facebook’un geleceğinin sallantıda olduğunu düşünüyor.

Facebook’un Geleceği Sallantıda! Facebook Kapanacak mı?

Apple, uzun bir zamandır uygulanma aşamasına geçeceğini duyurduğu veri bilgilendirme açıklaması zorunluluğunu yürürlüğe sokma vaktinin geldiğini duyurduktan sonra sosyal medya devinden tepkiler gecikmedi. Facebook, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük gazetelerine tam sayfa reklamlar vererek teknoloji devinin verdiği karardan dönmesini sağlamak istedi.

Apple’ın geliştiricilere şart koştuğu izlenen veriler konusunda bilgilendirme, uygulamaların internet kullanıcılarından topladığı ve kullandığı verilerle ilgili bilgi verici açıklamalar eklenmesini gerektiriyor. Apple, geliştiricilere izlenen verilerin uygulama sayfalarına üç farklı kategoride eklemesini istiyor. Bu üç farklı kategoriden ilki sizi izlemek için kullanılan veriler, ikincisi sizinle ilgili veriler ve üçüncüsü sizinle doğrudan bir ilgisi olmayan, uygulamanın çalışması için gerekli olan veriler. Sosyal medya platformunun reklamları kişiselleştirmek için kullandığı ve reklamverenlerin hedef kitlesine daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullandığı “sizi izlemek için kullanılan veriler” kısmında toplanıyor.

Facebook, Apple’ın verdiği karar sonrasında sessizliğini koruyamadı ve New York Times ve Wall Street Journal gibi dünyanın en büyük gazetelerine tam sayfa reklam verdi. Bu reklam kampanyası, büyük veya küçük fark etmeksizin herhangi ölçekteki işletmelerin Apple’ın kararına tepki göstermesi için verilen bir kampanya oldu. Facebook’un reklam kampanyası özellikle küçük işletmelerin sonunun gelebileceğine işaret etti fakat farklı görüşlere göre bu yalnızca küçük işletmelerle sınırlı değildi. Sosyal medya devi de küçük işletmelerle aynı sorunu yaşayabilir.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün “Hızlı hareket edin ve bir şeyleri kırın. Bir şeyleri kırmadığınız sürece yeterince hızlı hareket edemezsiniz” sloganı, Facebook’un uzun yıllardan beri sloganı olmaya devam ediyor. Bu slogan aslında çalışanlara yön vermeyi amaçlıyordu ama zaman ilerledikçe şirketin kalbine dönüşen bir slogan oldu.

Sosyal Medya Kullanıcıları Artık Facebook'a Güvenmiyor

Şirketin bu süreçte bir şeyler kırmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Şirket, kullanıcıların güveni gibi bir şirket için çok önem verilmesi gereken şeyleri kırdı. Kullanıcıların çoğu başlangıçta Facebook’un tamamen ücretsiz bir sosyal medya platformu olduğunu düşünürken ilerleyen zamanlarda platformun aslında ücretsiz olmadığını, kendilerinden para kazanıldığını anlamaya başladı.

İnsanların şirkete olan güveni sarsıldıkça “#DeleteFacebook” kampanyasına daha çok katılım sağlandı. İnsanların çoğu hesabını kapatarak bu kampanyaya destek verdi. Facebook, kampanyaya katılan kullanıcıların sosyal medya platformunun mevcut kullanıcı kitlesinin çok az bir bölümü kapsadığından ötürü uzun bir süre endişelerin yersiz olduğunu düşündü ve platformu normal bir şekilde yönetmeye devam etti.

Şirket için asıl sorun, Apple’ın yeni kararından sonra milyonlarca hatta milyarlarca insanın kendilerinin nasıl anbean takip edildiğini öğreneceğinin ortaya çıkması ile başladı. iOS uygulamaları için alınan veri bilgilendirme zorunluluğu kullanıcıların Facebook’tan daha kolay vazgeçmesini sağlayabileceğinden ötürü şirket bu durumdan oldukça endişeli görünüyor.

Facebook’un Apple’a karşı bu kadar büyük bir mücadele vermesi, şirketin büyük bir darbe beklediğini gösteriyor. Facebook bu değişikliğin internetteki yüksek kaliteli ücretsiz içerikleri azaltabileceğini iddia ediyor fakat ücretsiz içerik anlayışı zaten uzun bir zaman önce ölmüştü. Ücretsiz içerik sunan platformlar, abonelik ve benzeri sistemlerle para kazanıyordu.

Buradan anlaşılacağı üzere Facebook sadece Apple’a karşı değil, geleceğe karşı da büyük bir savaş bekliyor ve şirketin endişeleri gösteriyor ki sosyal medya devi gelecekte başka bir isim olabilir. Bu durum sosyal medya platformlarının sonunu getirmeyecek olsa da şirketi tahtından edebilir. Peki, siz Facebook'un geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın kararından sonra Facebook tahtından olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.