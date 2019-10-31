Facebook'un Gelirleri Her Şeye Rağmen Yükselmeye Devam Ediyor

Facebook 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal raporlarını açıkladı. Şirket yaşanan tüm sorunlara rağmen gelirini artırmaya devam ediyor.

Yüzde 29 Yükseldi

Instagram ve WhatsApp gibi platformların da sahibi olan sosyal medya devi Facebook, açıkladığı raporda üçüncü çeyrek içerisinde 17,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu miktarın geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 29 daha fazla olduğunu belirtelim. Piyasanın beklentisi dahilinde şirketin bu sene 17,4 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyordu.

Bununla birlikte geçtiğimiz senenin aynı döneminde 5,1 milyar dolar net kâr elde eden şirket, bu sene kârını yüzde 19,6 oranında artırdı ve 6,1 milyar dolar seviyesine çekti.

Geçtiğimiz seneye göre yaşanan büyüme ve beklentilerin üstünde gelen bilanço sonuçları sonrasında şirketin hisse değerleri yüzde 3 oranında değerlendi.

Aktif Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor

Şirketin açıkladığı rapora göre platform genelindeki aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz seneye göre yüzde 8 oranında artış gösterdi ve 2,45 milyar kişi sınırını geçti. Şirketin yaptığı hesaplamalara göre her gün 2,2 milyar kişi Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp platformlarını aktif olarak kullanıyor.

Sık sık gizlilik skandalları ile gündeme gelen şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, gizliliği önemseyen ve koruyan yapı için önemli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.