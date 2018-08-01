Facebook'un Gezinti Çubuğu Kişiselleştirilebilecek

Sosyal medya devi Facebook, Salı günü yaptığı resmi açıklamayla birlikte gezinti çubuğu üzerinde değişiklikler yapacağını söylemişti. Bugün yayınlanan bir başka açıklamayla birlikte gezinti çubuğu üzerinde yapılacak değişiklikler detaylandırıldı.

Yapılan değişiklikten önce bütün Facebook kullanıcıları bölgelerine göre mobil uygulama ekranlarının altında ya da üstünde çeşitli simgeler görüyorlardı. Örneğin; Türkiye’deki kullanıcılar gezinti çubuğunda Haber Akışı, Arkadaşlar, Pazar ve Bildirimler seçeneklerini görüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayanlar ise Haber Akışı, Bildirimler, Watch ve Market simgelerine kolayca ulaşabiliyorlardı. Yapılan değişiklikle birlikte gezinti çubuğunun kişiselleştirileceği ve her kullanıcıya özel simgelerin görüntülenmeye başlanacağı söylendi.

Facebook ilk etapta en çok kullanılan özelliklerin gezinti çubuğunda görüntülenmeye başlanacağını açıklamasına rağmen yakın gelecekte kullanıcılarına daha fazla özgürlük sunmaya çalışacağını dile getirdi. “Kullanıcıların Facebook alışkanlıklarını yansıtan kısayollar istiyoruz” diyen Ürün Müdürü Alexa Andrzejewski, “Bu amaçla, mobil kısayolları özelleştiriyoruz, böylece herkes en sık kullanılan özelliklerle daha kolay bağlantı kurabiliyor” açıklamasını yaptı.

Düşüş eğilimine giren kullanıcı sayısını arttırmak adına önemli kararlar almaya devam eden Facebook, özellikle mobil uygulamasına yeni özellikler ekleyerek, kullanıcılarını uygulama içerisinde tutmaya ve eski kullanıcılarını geri çekmeye çalışıyordu. Yapılan gezinti çubuğu değişikliğiyle birlikte daha kişiselleştirilmiş bir ekrana sahip olacağı şimdiden belliyken, daha önce yapılan sahte haber engelleme ve daha kişisel haber akışı bölümleriyle birlikte kullanıcılar açısından beklenen adımlar atılmış oldu.