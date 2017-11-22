Facebook'un Gizlilik Politikası Hakkında Çarpıcı İddialar

Facebook'un gizlilikten sorumlu eski yöneticisi Sandy Parakilas, sosyal medya devinin kullanıcıları korumaktan çok onların verilerini toplamaya önem verdiğini ve reklamverenlerin bu durumdan yararlandığını söyledi.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı bulan Facebook, kullanıcıların gizli verilerine ne kadar önem veriyor dersiniz? Sandy Parakilas'a göre hiç!

Parakilas, Facebook’ta 2011-2012 arasında, gizlilikten sorumlu yönetici olarak çalışmış ve bu alanda etkin politikalar yürütmüş bir isim. Parakilas, Facebook’un kullanıcı verilerinin kullanımı konusunda koruyucu bir politikası olmadığını ve reklamverenler için bu nedenle cazip hale geldiğini savundu.

Facebook için data toplamanın her şeyden önce geldiğini söyleyen Parakilas, New York Times için kaleme aldığı yazıda ‘Online reklam satış iş modeli göz önüne alındığında, kullanıcıların datalarının toplanması ve kullanımı konusunda Facebook’un koruyucu politikaları olmadığını’ ifade etti.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg hakkında da ilginç bir iddiada bulunan Parakilas, 2012 yılındaki halka arzı öncesinde gizlilik sorunlarının düzeltilmesine öncülük ettiği sırada Zuckerberg'in konuya yaklaşımını eleştirdi. Zuckerberg’in basın konusunda takıntılı olduğunu ve sadece negatif haberler ya da düzenlemeler söz konusu olduğunda kullanıcılarının verilerini koruyacağını savunan Parakilas, şirketin sadece olumsuz haberleri durdurmak için çaba harcadığını söyledi.

Facebook İddiaları Reddetti

Parakilas'ın sözlerine Facebook'tan cevap gecikmedi. Sosyal medya devi, iddiaları reddederken, şirketin geçmişte ya da şu an gizliliğe önem vermediğini öylemenin yanlış olduğunu savundu.

Facebook’un küresel operasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı Justin Osofsky, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun 2011 yılında vermiş olduğu gizlilik cezasının ardından, Facebook’un yüzlerce kişilik bir ekip ile gizlilik programını hayata geçirdiğini belirtti.

Osofsky, oluşturulan ekibin insanların verilerini korumak için çalıştığını söylerken, "Özelliklerimizin nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermek ve verilerinin nasıl kullanılacağını kontrol etmelerini sağlamak için yöneticiler ve mühendislerle birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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