Facebook'un Kripto Para Birimi GlobalCoin Olacak

Facebook’un bir süredir kendi kripto para birimini çıkaracağı konuşuluyordu. Şimdi ise adının “GlobalCoin” olacağı söylenen Facebook Coin için bu yaz sonlarında daha detaylı bilgi edinilebileceği düşünülüyor. Hatta yıl sonuna doğru ya da önümüzdeki yıl GlobalCoin aktif olarak kullanılmaya başlanabilir.

Facebook kendi kripto para birimini çıkaracağı gibi Libra Network ismini verdiği finans ve teknoloji şirketinin kaydını İsviçre'de yaptı. Şirketin finansal ve teknoloji hizmetleri geliştirmek ve gerekli yazılımları sağlamak için kurulması hedefleniyor. Libra Network desteğiyle, Facebook kullanıcıları ilerleyen zamanlarda kripto para ile alışveriş yapabilecek.

Facebook, çıkaracağı kripto para birimi için daha net bilgileri yıl sonuna doğru sağlayacak olsa da şimdilik GlobalCoin’in 10’un üzerinde ülkede kullanılabileceği ve insanların banka hesabına ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ödeme yapabilecekleri biliniyor. Ancak Facebook’un kripto parasını kullanıma sunmadan önce pek çok teknik ve yasal düzenlemelerle de uğraşması gerekecek.

Facebook çıkaracağı coin ile alakalı hiçbir şey söylemezken, bunun stablecoin yani ABD dolarına endeksli olan “stabil kripto para birimi” olarak tasarlanacağı söyleniyor. Bu sayede Bitcoin gibi kripto para birimlerinde görülen piyasa dalgalanmalarından etkilenmemesi hedefleniyor.