Facebook’un Kripto Para Birimi Libra, Dünya Devlerini Korkutuyor

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un gelecek yıl piyasaya süreceği kripto para birimi Libra, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. G7 ülkelerinin maliye bakanları, Libra’nın geleneksel para birimlerine karşı güçlenmesini engellemek istiyor.

Geçtiğimiz haziran ayında kendi kripto para birimi Libra ile dijital para cüzdanı Calibra’yı tanıtan Facebook, dünyanın önde gelen ülkelerini endişeye soktu. DW Türkçe ’nin Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre Almanya Maliye Bakanlığı, söz konusu kripto para birimini Euro için bir tehlike olarak görüyor.

Facebook’un geliştirdiği dijital para birimi, platformdaki 2 milyar kullanıcının çeşitli ürünler için ödeme yapmasını ve ülkeler arasında çok daha düşük bir bedelle hatta ücretsiz olarak Exchange yapabilmesi için çok daha kolay bir yol sunabilir.

Mastercard ve Uber gibi şirketler tarafından desteklenen Libra, geleneksel finans düzleminin dışında yer alan diğer kripto para birimleri arasında farklı bir konuma sahip olabilir. Nitekim, Almanya Maliye Bakanlığı’nın endişelenmesinin sebebi de tam olarak bu.

Bild gazetesinin bakanlığa ait bir evraktan yaptığı alıntıda, Berlin hükümetinin Merkez Bankası ile birlikte Libra’nın devletin para birimine bir alternatif olarak kendini kabul ettirmesinin engellemesine yönelik çalışması talep ediliyor.

Aynı evrakta, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin maliye bakanları ile görüşmeler yapıldığı ve Libra’ya karşı ne yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu da belirtiliyor. Öte yandan çarşamba günü Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek G7 zirvesinin ana gündem maddelerinden birinin de bu konu olacağı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın güvenilir olmayacağını söylemişti.

“Facebook ve diğer şirketler bankacılık yapmak istiyorsa, aynı ulusal ve uluslararası diğer bankalar gibi tüm bankacılık düzenlemelerine tabi tutulmalıdır” ifadelerini kullanan Trump, Bitcoin ve diğer kripto paraların hayranı olmadığını söylemişti.