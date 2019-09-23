Facebook'un Kripto Parası Libra, Avrupa Kıskacına Takıldı

Kripto para borsasının yeni üyelerinden olan ve Facebook tarafından geliştirilen Libra, Almanya ve Fransa engeline takıldı. Her iki ülkenin de Maliye Bakanlıkları Libra'yı tanımayacaklarını ve Avrupa'da kullanımını engelleyeceklerini ifade ettiler.

Facebook'a bağlı bir ekip tarafından geliştirilen ve dünyada geçerli olan çeşitli para birimlerine endekslenmesi planlanan Libra, Avrupa pazarında zorlanacak gibi gözüküyor. Şirketlerin geliştirmiş olduğu kripto paraların tanınmasının mümkün olmadığını dile getiren Almanya ve Fransa, Euro karşısında Libra'nın tanınmayacağını belirtti.

Bu engellere karşı Facebook ise olabildiğince sakin davranmaya gayret gösteriyor. Sosyal medya devi merkez bankalarının üzerindeki kontrolü tehdit ettiği şeklindeki endişelere karşı kendini savunurken, Libra'nın kaynak oluşturulmadan sunulmayacağının altını çiziyor. Bundan dolayı Facebook'un hedefinde finansal sistem özgürlüğünü kazanmak isteyen ülkeler yatıyor olabilir.

Alman ekonomi uzmanlarından Prof. Dr. Marcel Thum, Facebook'un Libra'sı hakkında endişe duyulmaması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Thum'a göre Libra'nın oluşturulmasının ana nedeni daha fazla kullanıcı verisine erişebilmek.

“Facebook ve Libra’daki destekçileri; potansiyel müşteri sayısını ve projenin güvenilirliğini artırıyor. Libra, köklü bankacılık sistemlerine ve yaygın olarak kullanılan kredi kartlarına sahip sanayileşmiş ülkelerde, büyük yarar sağlamayabilir. Ancak etkin bir ödeme sistemi olmayan az gelişmiş ülkelerde Libra, finansal sisteme katılımı teşvik edebilir"