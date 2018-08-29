Facebook'un Kurucusu: Sosyal Medya Sayısız Ölüme Sebep Oldu

Orijinal Facebook’un kurucusu, yaptığı açıklamayla ilginç bir noktaya parmak bastı. Aaros Greenspan, The Daily Telegraph’a verdiği röportajda, sosyal medya sitelerinin kullanıcılarını tam anlamıyla koruyamamaları sebebiyle dolaylı da olsa sayısız ölüme yol açtıklarını söyledi.

Mark Zuckerberg’in Facebook’u kurmasından birkaç ay önce Facebook fikrini geliştiren ve Facebook’un milyonlarca kullanıcıya ulaşmasının ardından açtığı hırsızlık davasını kazanan Aaron Greenspan, sosyal medyaya dair ilginç açıklamalar yaptı. The Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, “Mark Zuckerberg’i sosyal medyanın kötü tarafları hakkında uyarmama rağmen beni dinlemedi” dedi.

Facebook’un sigara bağımlılığı kadar kötü olduğunu; ancak sigaradan farklı olarak insanları direkt öldürmediğini iddia eden Greenspan, “Facebook’un bağımlılık şekli sigaraya benzemese bile sayısız ölüme yol açtığı kesindir” dedi. Yine aynı röportajda Facebook Başkan Yardımcısı Andrew Bosworth’un sızan konuşmalarında yer alan “insanları birbirine bağlamak, bir insanın başka birine zorbalık yapması ya da terörist saldırılarda Facebook araçlarını kullanılması” ifadelerini hatırlatan Aaron Greenspan, önemli bir noktaya değindi.

Sosyal medya sitelerinin hiç olmaması durumunda yaşanmayacak durumların, sosyal medya sebebiyle yaşandığını, bu sebeple Facebook başta olmak üzere birçok başka sitenin dolaylı yoldan sayılamayacak kadar fazla ölüme sebep olduklarını anlatan Greenspan, sosyal medya bağımlığının kötü taraflarını bir kez daha göstermiş oldu.