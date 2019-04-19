Facebook'un Şifre Skandalı Instagram'a Sıçradı! Hemen Şifrenizi Değiştirin

Özel Danışman Robert Muller tarafından Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine dair resmi raporunu yayınladığı gün, Facebook bir başka güvenlik açığı daha yaşadığını duyurdu. Sosyal medya devi, milyonlarca Instagram hesabı şifresini herhangi bir kriptolama olmadan sakladıklarını itiraf etti.

Facebook, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının şifresini metin belgesinde tuttuklarını açıklamıştı. Facebook sunucularında herhangi bir güvenlik önlemi olmadan, açık şekilde duran şifrelerden sonra benzer bir durumun Instagram üzerinde de yaşandığı dile getirildi. Facebook yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada, “on binlerce Instagram şifresi” şeklinde tanımladıkları açık hakkındaki ifadelerini sonraki yazılarında değiştirerek, on binlerce ifadesini milyonlarca şifre olarak güncellediler.

On binlerce açıklamasından sonra yapılan incelemelerde yeni problemler keşfettiklerini ve sorundan etkilenen daha fazla kullanıcı olduğunu fark ettiklerini ifade eden Facebook, şifreleri güvensiz şekilde saklanan kullanıcıların problem yaşamadığını aktardı. Güvensiz şekilde kaydedilen Instagram şifrelerinin herkese açık bir yerde olmadığını hatırlatan Facebook’un sözcüsü, bunların sıkı güvenlik önlemlerine tabi olan Facebook sunucularında olduklarını ve kullanıcılara problem oluşturmayacağını bildirdi. Buna rağmen ilerleyen günlerde, şifreleri bu şekilde saklanan kullanıcılara bildirim gönderilerek, şifrelerini yenilemeleri isteneceği öğrenildi.