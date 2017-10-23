Facebook'un Skandal Çevirisi İsrail'i Alarma Geçirdi!

Facebook'un skandal çevirisi, az kalsın büyük bir kaosa yol açıyordu. Filistinli bir inşaat işçisinin Facebook'ta paylaştığı fotoğraftaki "Herkese günaydın" notunu İbranice'ye "Onlara zarar verin" şeklinde çeviren Facebook, ufak çaplı bir krize neden oldu.
Facebook'un, "Herkese günaydın" yazan Filistinli bir adamın paylaşımını yanlış çevirmesi sonucu İsrail alarma geçti. İsmi açıklanmayan Filistinli vatandaş gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Filistinli bir inşaat işçisi, Facebook'ta bir buldozerin yanında çay içerken çekilen fotoğrafını "Herkese günaydın" notuyla paylaştı.
Arapça ifadelerle yazılan paylaşımı Facebook, İbranice'ye "Onlara zarar verin" şeklinde skandal bir yanlışla çevirince, İsrail polisi alarma geçti. İsrail polisi, ismi açıklanmayan Filistinliyi söz konusu paylaşım sebebiyle gözaltına aldı, kısa bir süre sonra yanlış fark edilince, vatandaş serbest bıraktı.
Arapça bilmeyen polis memurlarının, Facebook'un otomatik çeviri hizmeti ile söz konusu paylaşımı çevirdiği de ortaya çıktı. Facebook'un azizliğe uğrayan talihsiz adam, yaşanan olay sonrası paylaşımını sildi.
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