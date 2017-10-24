Facebook'un Yapay Zekası, 3 Boyutlu Avatarlarınızı Yapacak

Facebook'un araştırma aşamasında olan yapay zeka yazılımı, tek bir fotoğrafınızla 3 boyutlu avatarınızı oluşturabiliyor. Dolayısıyla, saç stilinizle, cilt tonunuzla veya başka detaylarla uğraşarak zamanınızı heba etmek zorunda kalmadan, sizin için en harika avatar saniyeler içinde hazırlanmış olacak.

Facebook'un üzerinde çalıştığı yapay zeka yazılımı, Google'ın bu yılın başında tanıttığı 3 boyutlu yüz kalıbı oluşturan yapay zeka yazılımına oldukça benziyor. Google'ın yazılımı, insanların yüz hatlarındaki ortak noktaları tanımlıyordu.

Facebook'un üzerinde çalıştığı yapay zeka yazılımı ise daha farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Sistem, yüzü ve üretilen avatarı analiz ve özellik tanımlama algoritması ile sanki aynı kişinin iki resmi gibi saptıyor. Ayrıca eğer tanıtılan resimlerin kalitesi yetersizse ve belirgin bir yüz bulunmuyorsa, yazılım otomatik olarak diğer seçenekleri değerlendirme yoluna gidiyor.

Facebook'un 3 boyutlu avatarları, iPhone X'te bulunan Animoji'ye benzeyen bir şekilde de kullanılabilir. Animoji özelliği, sabit grafiklere sahip emojilerin ifadelere göre hareket etmesi mantığına dayanıyor.

3 boyutlu avatarlar, Facebook’un ABD’de kullanıma açtığı ve sanal gerçeklik üzerinden arkadaşlarınızla sosyalleşmenizi sağlayan Facebook Spaces için kullanılabilecek.