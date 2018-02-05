Facebook'un Yeni Algoritması Gelir Düzeyinizi Tahmin Edecek

Facebook, 2 milyar kullanıcısının sosyo-ekonomik durumlarını kategorize etmek ve buna uygun reklam içeriği sunabilmek için yeni bir algoritma üzerinde çalışıyor.

Konuyla ilgili bir patent başvurusunda bulunan sosyal medya devi, kullanıcıların eğitim durumları, ev sahibi olup olmadıkları, internet kullanımları,yaşadıkları çevre ve seyahat geçmişleri gibi daha birçok veriyi kullanarak sosyo-ekonomik durumlarını sınıflandıracak.

Son zamanlarda platformunda birçok iyileştirmeye imza atan Facebook, bu teknolojiyi kullanarak reklam içeriklerini doğru kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Örneğin; fiyatı ortalamanın üzerinde olan bir ürünün reklamı, geliri düşük olarak sınıflandırılan kullanıcılara gösterilmeyecek.

Temel hedeflerinin kullanıcı deneyimini artırmak olduğunu söyleyen Facebook, patent başvurusunda şu ifadeleri kullandı: “Facebook kullanıcılarının sosyo-ekonomik gruplarını tahmin ederek üçüncü partilerin sponsorlu içerikleri daha hedefli bir kitleye ulaştırılabilecek ve sistem kullanıcılara daha cazip bir kullanıcı deneyimi yaşatacak”

Bununla birlikte, Facebook'un bu verileri toplarken kullanıcılardan izin alıp almayacağı henüz belli değil. Şimdiden birçok soru işaretine neden olan bu teknolojinin, uygulamaya geçtikten sonra nasıl tepkilerle karşılaşacağı büyük bir merak konusu.

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