Facebook'un Yeni İsmi, Oculus'un da İsmini Değiştiriyor!

Facebook'un yeni ismi duyurulduktan sonra Oculus'un da isminin değiştirileceği açıklandı. Şirket, yeni ismine geçmek için hazırlıklarını başlatmasının ardından Facebook'u sadece bir sosyal medya platformu olmanın sınırlarına çıkaran, sanal gerçekliğe geçiş sürecini başlatan Oculus markasından da kurtulacak.

Geride bırakılan gün düzenlenen tanıtım etkinliği sırasında açıklamada bulunan Mark Zuckerberg, çatı şirketin isminin artık "Meta" olacağını dile getirdi. "Öte" anlamına gelen bu kelimenin, Facebook'un ve ona ait tüm şirketlerin geleceğini teşkil ettiğinin de altını çizdi.

İsmin ilham aldığı yer ise "sanal evren" olarak bilinen yazılımları tanımlamak öne sürülen Metaverse kelimesinden başka bir şey değildi. Metaverse olarak tanımlanan bu girişimler, sanal bir gerçeklik sunuyor. Örneğin MANA isimli bir oyun, sanal bir evren oluşturuyor ve burada yer alan gezegenler üzerinden arsa satıyor.

Geleceğin teknolojisinin Metaverse olacağını dile getiren Zuckerberg, uzun bir süre önce sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi Oculus'u satın almıştı. Bu satın alımdan sonra, sanal ortamda kullanılabilen bir Facebook sunumu geliştirilmişti. Bu hamlelerini bir adım daha ileriye götürmeye hazırlanan şirket, Oculus'un adını da değiştirmek istiyor.

Facebook'un Yeni İsmi Meta'dan Etkilenen Oculus'un Adı Ne Olacak?

Andrew Bosworth tarafından yapılan açıklamaya göre Oculus Quest VR kulaklık ve Oculus uygulaması, Meta Quest ve Meta Quest uygulaması olarak yeniden markalanıyor. Bu markalanma sürecinin başlayacağı tarih ise 2022 yılının başları olarak gösterildi.

Bosworth, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Hepimizin Oculus markasına güçlü bir bağlılığı var. Bu nedenle bu karar verilmesi çok zor bir karardı" dedi ve Oculus adına veda ederken Oculus'un vizyonuna bağlı kalınmaya devam edileceğinin garantisini verebileceğini söyledi.

Facebook, Oculus'u 2014 yılında 2 milyar dolara satın almıştı. Yola bir sosyal medya şirketi olarak çıkıp büyük bir teknoloji şirketine dönüşen Meta özellikle son zamanlarda yaptığı yatırım ve atılımlar ile kendini çok farklı bir noktaya taşıdı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi artık Meta olacak.

Siz Facebook'un çatı şirket için yapmış olduğu isim değişikliği hakkında neler düşünüyorsunuz? İsim değişikliği ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.