Facebook'un Yeni Logosu Kullanıcılar için Dalga Konusu Oldu

Son zamanlarda kökten bir değişikliğe giden Facebook, logo tarafında da değişikliğe gitti. Sosyal medya kullanıcıları yeni logoyu beğenmemiş olacak ki, bu konuyu eğlence malzemesi olarak kullandılar.

Farklı Renklere Bürünecek

Yeni logo ile karşımıza çıkan Facebook, yeni logo için dört farklı renk duyurusu gerçekleştirdi. Mavi renk logo Facebook içerisinde kullanılacakken, yeşil renk WhatsApp uygulamasında, gradyan renk Instagram uygulamasında ve gri renk ise genel çatı için kullanılacak.

Bununla birlikte yeni logonun herkes tarafından çok farklı karşılandığını söylememiz mümkün. Bazı kesimler yeni logoyu modern, sade ve hoş görürken, bazıları ise çirkin bulduklarını dile getirdi. Genel olarak yapılan eleştiriler ise şirket içi pek çok problem bulunuyorken (özellikle kişisel verilerin gizliliği yönünde) odaklanılan şeyin logo tasarımı olması oldu.

Facebook CMO'su Antonio Lucio yeni logo hakkında "Yeni bir şirket logosu tanıtıyoruz ve bunun ötesinde Facebook şirketini kendi markasını koruyacak olan Facebook uygulamasından daha da ayırt ediyoruz. Yeni marka netlik için tasarlandı ve şirket ile uygulama arasında görsel ayrım oluşturmak için özel tipografi ve büyük harf kullanımı kullanıyor." dedi.