Facebook'un Yeni Özelliği Uygulamada Harcadığınız Zamanı Gösterecek

Facebook, kullanıcıların mobil uygulamada ne kadar zaman harcadıklarını gösteren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bilgisayar bilimcisi Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen ve “Facebook’taki Zamanınız” olarak adlandırılan özellik, sosyal medya devi tarafından da doğrulandı.

Wong tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, özellik, kullanıcılara son yedi günde Facebook uygulamasında gün başına harcadıkları toplam süreyi ve günde harcanan ortalama zamanı gösterecek.

Facebook is working on "Your Time on Facebook" which could help users to manage their time spent on Facebook app.



Instagram is also working on helping users to improve their digital wellbeing: https://t.co/y38mV3RtqB



as previously spotted: https://t.co/D26M9RuSxG pic.twitter.com/YqSyH0fpII — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 22 Haziran 2018

Facebook ayrıca, kullanıcıların uygulamada belli bir süreye ulaştıklarında uyarı bildirimleri gönderecek. Giderek artan sosyal medya bağımlılığına farkındalık yaratma anlamında önemli bir adım atan şirket, “Facebook’taki Zamanınız” özelliği ile kullanıcıların çok daha sağlıklı bir şekilde zaman kontrolü yapmalarına imkan sağlayacak.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında yaptığı konuşmada, şirketin 2018 hedeflerinden birisinin de, kullanıcıların platformda geçirdikleri süreyi daha anlamlı kılmak olduğunu belirtmişti.

Facebook’un çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, Mayıs ayında kullanıcıların uygulamada ne kadar zaman harcadıklarını istatistiki verilerle gösteren yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Benzer şekilde YouTube, video izleme bağımlılığını azaltmak adına kullanıcının isteğine göre her 15, 30, 60, 90 ya da 180 dakikada bir “ara ver” bildirimi gösterileceğini açıklamıştı.

Son olarak Google, I/O 2018 etkinliğinde, kullanıcıların sosyal medyada geçirdikleri vakitten, cihazlarını ne sıklıkla kontrol ettiklerine kadar birçok detaylı veriyi içinde barındıran Dashboard özelliğini tanıtmıştı.