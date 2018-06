Facebook'un Yeni Özelliği Uygulamada Harcadığınız Zamanı Gösterecek

Facebook, kullanıcıların mobil uygulamada ne kadar zaman harcadıklarını gösteren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bilgisayar bilimcisi Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen ve “Facebook’taki Zamanınız” olarak adlandırılan özellik, sosyal medya devi tarafından da doğrulandı.

Wong tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, özellik, kullanıcılara son yedi günde Facebook uygulamasında gün başına harcadıkları toplam süreyi ve günde harcanan ortalama zamanı gösterecek.

Facebook is working on "Your Time on Facebook" which could help users to manage their time spent on Facebook app.



Instagram is also working on helping users to improve their digital wellbeing: https://t.co/y38mV3RtqB



as previously spotted: https://t.co/D26M9RuSxG pic.twitter.com/YqSyH0fpII