Facebook'un Yeni Reklam Türü Çok Konuşulacak

Yeni reklam şekilleri ve türleriyle gelirlerini katlamakta kararlı olan Facebook, arttırılmış gerçeklik destekli reklam projesini hayata geçirmeye çalıştığını duyurdu. Arttırılmış gerçeklik reklamlarının yakın zaman sonra kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Facebook ve Facebook’a bağlı şirketlerde yapılacak yazılım değişikliklerinin anlatıldığı F8 konferansı sırasında sahneye çıkan şirket yetkilileri, Messenger uygulamasında kullanılmak üzere arttırılmış gerçeklik denemeleri yaptıklarını söylemişlerdi. Benzer AR uygulamalarının Messenger’dan sonra Haber Akışı içerisine yerleştirilecek olan reklamlarda da kullanılabileceği ortaya çıktı.

Facebook Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Ty Ahmad-Taylor, yakın zaman sonra reklam üzerinde yapılması planlanan değişikliklerden bahsetti. Geliştirmelerin tamamlanmasından sonra kullanıma açılacak olan yeni reklam şekliyle birlikte kullanıcıların çeşitli ürünler satan reklamverenlerin reklamlarına tıklamak suretiyle ürünleri kendi üzerlerinde görebilecekleri dile getirildi. Yani herhangi bir gözlük reklamına tıkladığınızda, kendi kameranız yardımıyla satın almak istediğiniz ürünü arttırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde kendi üzerinizde anında görebileceğiniz ifade edildi.

Normal reklamlardan farklı olacağı söylenen AR reklamların üzerinde “Tap to try on” yani “Tıkla ve dene” yazacağı, kullanıcıların reklama tıklamak suretiyle yeni reklam türünü deneyeceği kaydedildi. Şimdilik deneme aşamasında olan AR reklam uygulamasının, yakın zaman sonra bütün kullanıcılar için devreye alınacağı belirtilirken, makyajdan giyime kadar birçok alanda kullanılacağı vurgulandı.