Facebook'un Yeni Siber Korsanlarının Tuzağına Düşmeyin!

Geçtiğimiz günlerde Facebook üzerinde yeni bir Android casus yazılımı keşfedildi. Avast'ın ve Çek bilgi teknolojileri güvenliği araştırmacılarının bulduğu bu yazılım, kadın hesaplar üzerinden kullanıcıları ekliyor ve dolandırıcılığa başlıyor.

Bir süredir gündemde olan bu olay, bugün netlik kazandı. Lübnanlı bir grup tarafından yapıldığı öne sürülen bu yazılım, anonim kadın fotoğraflarından sahte hesaplar açıyor. Daha sonra bundan habersiz kişileri arkadaş olarak ekleyip sohbet başlatan siber korsanlar, iletişimi ilerlettiklerinde ise başka bir platforma geçmeyi tercih ediyorlar.

Bu yöntem sayesinde onlarca kişiyi avlayan ve akıllı telefonlara sorunsuz bir şekilde girmeyi başaran Lübnanlı korsanlar, sohbet etmek amacıyla Kik Messenger uygulamasını kullanıyorlar. Ancak karşı tarafa indirmeleri amacıyla gönderdikleri uygulama, tamamen hackerlar tarafından tasarlanmış sahte bir Kik Messenger. Yani korsanlar kendi yazılımlarını olaydan habersiz kişilerin cihazlarına yükletmeyi başarabilirlerse, telefondaki fotoğraflara, rehbere, arama kayıtlarına, konuma, SMS'lere ve daha pek çok kişisel bilgiye erişim sağlayabiliyorlar.

Siber Korsanlardan Korunmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Araştırmalar sonunda Lübnanlı grubun yazılım isminin Tempting Cedar Spyware olduğu ortaya çıktı. Ancak gruptaki kişileri tam olarak tespit edemeyen araştırmacılar, kullanıcıların tanımadıkları kişilerin isteklerini ve mesajlarını kabul etmemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca güvenli olmayan bağlantılardan indirme yapılmamasının doğru olacağı belirtildi.