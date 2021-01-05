Visual Capitalist’teki araştırmacılar yakın bir zamanda Facebook’un zirveye tırmanışı ve gidişatı üzerinde hakkında sosyal medya kullanıcılarını ayrıntılı olarak bilgilendirecek bir grafik hazırladı. Hazırlanan grafik sizi şirketin nereden geldiğine ve şu an nerede olduğuna dair fikir sahibi yapabilir.

Facebook’un Zirveye Tırmanışı Nasıl Gerçekleşti?

Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen ve kullanıcıların deneyimine sunulan Facebook, ilk kez piyasaya sürüldüğünde etrafta birçok rakip vardı ancak o zaman aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren web sitelerinin çoğu zamanla kapandı. 2021 yılına geldiğimizde eskiden kullanıcılar tarafından düzenli olarak kullanılan bazı web sitelerinin zaman ilerledikçe yavaş yavaş yok olmaya başladığını görüyoruz. Örneğin MySpace’i hatırlayan muhtemelen çok fazla internet kullanıcısı kalmamıştır.

Yeni nesil internet kullanıcılarının çoğu Friendster ve MySpace gibi isimlere oldukça yabancı kalıyor olsa da Facebook’un gidişatı diğerlerinden biraz daha farklı oldu. Facebook istikrarlı büyüme göstererek, sürekli olarak yeni bir başarının altına imza atarak bugün sosyal medya platformlarının başında gelen isim ve TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarının dışında çok fazla rakibi olmayan bir şirket haline geldi.

Facebook’un zirveye tırmanışı, şirketin sosyal medya uygulamaları ile rekabette ilk kez öne geçtiği 2008 yılında gerçekleşti. TechCrunch tarafından yazılan bir makale, Facebook’un o yılın en çok ziyaret edilen sosyal medya sitesi olduğunu gösteriyor. Sosyal medya sitesi o yıl 200 milyondan fazla ziyaretçi trafiğini karşılayarka listenin ilk sırasında yer alan Blogger’ın hemen arkasından gelerek listenin ikinci sırasına yerleşti. 2009’un başlarında ise en popüler sosyal medya sitesi olarak tahtını korumaya devam etti.

On yıldan uzun bir süre sonra uygulama 167 ülkenin 151’inde en popüler sosyal medya platformu olmayı başardı. Şirket bünyesine başka birçok markayı da ekleyerek keskin bir çıkış yakaladı. WhatsApp, Instagram ve Oculus, Facebook’un yan kuruluşları oldu ve şirketin kârı bu süre içerisinde artmaya devam etti. Şirketin kendi tahminlerine göre sosyal medya platformunu dünya nüfusunun %40’ı kullanıyor.

Facebook’un bütün başarılarına rağmen son zamanlarda çok büyük engellerle karşı karşıya olduğunu unutmamak gerekiyor. 2009 yılında şirketin sosyal medya platformuna erişim yasağı uygulayan Çin ve karşılaştığı diğer sorunlar şirkete uzun vadede çok fazla değer kaybettirebilir.