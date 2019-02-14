Facebook, Ünlü Oyun Motoru Unity’yi Satın Almak İstiyor

ABD’li sosyal medya devi Facebook, sanal gerçeklik pazarındaki bir sonraki adımı, popüler oyun motoru Unity’yi satın alarak atmayı planlıyor.

2014 yılında Amerikalı sanal gerçeklik şirketi Oculus’u satın alan Facebook’un hedefinde Unity bulunuyor.

Bu çarpıcı iddianın sahibi olan Blake Harris, gelecek hafta çıkacak olan “The History of the Future” kitabında, Oculus’un kuruluş hikayesini kaleme aldı. Facebook tarafından satın alındıktan sonra açılan davalara ve Oculus’un kurucusu Palmer Luckey’nin kişisel politikalarından da bahseden Harris, kitabı yazarken Facebook'un pazarlama ekibiyle istişarelerde bulunmuş.

Bu süreçte 25 bin dökümana ulaşan Harris, söz konusu dökümanlarda Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in oyun motoru Unity’yi satın almak istediğine dair ifadelere ulaşmış.

Örneğin; 22 Haziran 2015 tarihli e-postada, Zuckerberg, Oculus CEO’su Brendan Iribe ve Facebook’un Baş İşletme Görevlisi (ClOO) Sheryl Sandberg arasında artırılmış gerçeklik alanındaki gelişmelere daha fazla ağırlık verilmesi ve bir oyun motoru şirketinin satın alınması tartışılıyor.

Zuckerberg, 2016 yılında düzenlenen F8 konferansında şirketin VR üzerinde yaptığı çalışmaların AR’a yönlendirileceğini açıklamıştı.

Ekim 2018'de ise Facebook’un Artırılmış Gerçeklik Yöneticisi Ficus Kirkpatrick, şirketin artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştirdiğini doğrulamıştı. Bu hamle aynı zamanda, AR pazarındaki şirketler arasında tomurcuklanan bir savaşın da ipuçlarını vermişti.

Harris, kaleme aldığı kitabında, Facebook’un dünyanın önde gelen oyun geliştirme motorlarından Unity’yi satın alarak, diğer teknoloji şirketlerini bu rekabette saf dışı bırakmak istediğini belirtiyor.