Facebook Uygur Türkleri Hedef Alan Hackerları Ortaya Çıkardı

Facebook Uygur Türkleri hedef alan bilgisayar korsanlarını ortaya çıkardı. Sosyal medya devi, çarşamba günü Uygur kökenli insanları hedef almak için sosyal medya platformunu kullanan Çinli bilgisayar korsanlarının önüne geçmek için önemli bir karar aldı ve onları bekleyen tehdidi kullanıcılara açıkladı.

Facebook Uygur Türkleri Hedef Alan Hackerlara Karşı Uyardı

Güvenlik araştırmacılarının Earth Empusa, Evil Eye veya Poison Carp olarak tanımladığı hacker grubu, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook'ta Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Avustralya ve Kanada'da yer alan kullanıcılar da dahil olmak üzere 500 kullanıcıyı hedef aldı.

Bilgisayar korsanları, hedeflerine ulaşmak ve onları Facebook'un haricinde bir kötü amaçlı web sitesine yönlendirmek için sahte hesaplar kullanıyor. Çin merkezli olduğu bilinen hackerların kurbanlarının bilgilerine erişmek için gazeteci, aktivist ve benzeri kişiliklere bürünerek kendisini gizlediği bilgileri aktarıldı.

Facebook'un siber güvenlik ekibi, sıra dışı etkinlikleri ilk olarak 2020'de görmeye başladı ve bilgisayar korsanlarından oluşan bu grup üzerindeki baskısını daha etkili bir hale getirmek için kullanıcıları bekleyen tehdidi herkese açık olarak paylaşmayı seçti.

Facebook'un açıklamasına göre bilgisayar korsanlarından oluşan grup insanları hedeflemek için Uygur temalı klavye uygulamaları içeren sahte bir Android uygulama mağazası da dahil olmak üzere birbirinden çeşitli yöntemler kullanıyor. Hackerların amacının onlara zararlı yazılım indirterek kişisel bilgilerini elde etmek ve cihazlarına erişim sağlamak olduğu biliniyor.

Bu sahte uygulamaların arkasında ActionSpy ve PluginPhantom isimli kötü amaçlı yazılımlar yer alıyor. Şirketin tespitlerine göre bilgisayar korsanları sosyal mühendislik çalışmaları ile oldukça az bir kullanıcıyı hedef almış olsa da sosyal medya devi iyi seçilmiş bir hedef grubunun çok büyük olumsuzluklara yol açabileceğini söyledi.

Hackerların Tuzağına Düşmemek İçin Ne Yapılmalı?

Sosyal medya devinin de tavsiye ettiği gibi Facebook gibi sosyal medya platformunda güvende kalmak için etkileşime girilen kişilere karşı son derece dikkatli olunması gerekiyor. Kullanıcı ile iletişime geçen kişi ne kadar güven verici geliyor olursa olsun, bu kişilerden gelen bağlantılara kesinlikle tıklanmamalıdır.

Sosyal medya kullanıcıları, internette güvende kalmak için tanımadığı kişilerden dahi gelen bağlantıları açmadan, dosyaları indirmeden önce iki kez düşünmekte fayda olduğunu da unutmamalıdır.