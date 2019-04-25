Facebook ve Amazon Tehlikeli Şirketler Listesine Alındı!

Dünyanın en büyük şirketleri olan Amazon ve Facebook gibi kuruluşlar, dışarıdan bakıldığında çalışmak için avantajlı görünebilir. Ancak durum hiç de sanıldığı gibi değil.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin raporuna bakıldığında, 2019 listesinde çok ilginç şirketlerin olduğunu görebilirsiniz. Bu tarz raporlarının hazırlanmasında genellikle, birden fazla kriter göz önünde bulunduruluyor. Örneğin Google gibi çalışanlarının tacize uğradığı şirketlerde iş sağlığı ve güvenliği raporları genellikle düşük not veriyor.

Facebook ve Amazon kara listede

Düzenlenen bu raporda bazı şirketlerin çalışanlarına oldukça iyi davrandığı da görülüyor. ABD merkezli bu şirketlerin normal şartlarda, iş ve işçi güvenliği açısından oldukça dikkatli olması gerekiyordu. "Kirli Düzine 2019" listesi olarak bilinen bu listede yer alan kuruluşlar, çalışanlarının sağlıklarını düşünmeyen şirketler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Görsel içerik çalışanlarından bazıları, sürekli olarak rahatsız edici içeriğe maruz kalıyor. Bu nedenle oluşan travma sonrası stres bozukluğunda şirketin sorumluluğu var." ifadesi kullanıldı.