Facebook ve Google’ı 121 Milyon Dolar Dolandıran Adam

ABD’li internet devleri Google ve Facebook’u dolandırmakla suçlanan 50 yaşındaki Evaldas Rimasauskas adlı Litvanyalı bir adam, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Rimasauskas ve beraberindeki kişilerin, sahte faturalar göndererek Google ve Facebook’tan toplamda 121 milyon dolar kazandıkları öğrenildi.

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre, Tayvan merkezli dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi Quanta Computer’ın adını kullanan dolandırıcılar, 2013-2015 yılları arasında Facebook’tan 99, Google’dan ise 23 milyon dolar çalmış.

Davaya bakan savcılar, Rimasauskas’ın bu süreçte şirketlerle doğrudan iletişime geçtiğini iddia etmiyor; ancak paranın gönderilip teslim edildiği altyapıyı oluşturduğuna inanıyor.

İddialara göre Rimasauskas, Quanta Computer adını kullanan bir firma adına Letonya’da bir şirket kurdu. Google ve Facebook’a düzenli olarak sahte kimlik avı e-postaları gönderen Rimasauskas, şirket adına almadıkları ürünlerin faturası ile ödeme talep ediyordu.

Rimasauskas ayrıca, alınacak paranın kendisi tarafından kontrol edilen Letonya ve Güney Kıbrıs’taki banka hesaplarına gönderilmesini de istiyordu.

Avukat Geoffrey S. Berman, “Rimasauskas’ın da bugün kabul ettiği gibi, dolandırıcılar Facebook ve Google’ı 100 milyon dolardan fazla dolandırdı ve bu paranın dünyanın çeşitli yerlerindeki bankalara dağıttı” dedi.

Rimasauskas, hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları sebebiyle Ağustos 2017’de ABD’ye iade edilmişti. 50 yaşındaki adamın, 24 Temmuz’da gerçekleşecek mahkemede 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bir Google sözcüsü, konuya ilişkin CNET ’e verdiği demeçte, “Bu sahtekarlığı tespit ettikten sonra yetkili makamlarla paylaştık. Kaybımızı telafi ettik. Bu sorunun çözüme kavuşmasından dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya devi Facebook’tan ise konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.