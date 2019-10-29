Facebook ve Instagram Bakın Hangi Emojileri Engelliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook şirketi Instagram da dahil olmak üzere bağlı platformlardaki bazı emojileri yasaklıyor. Şirket bu emojilerin yasaklanma nedeni olarak çevrimiçi cinselliği azaltmak istediğini ifade etti.

Günümüzde hiç kimsenin sevmediği sansür uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Bazı ülkelerde Netflix gibi platformlara çeşitli yasaklar koyulması endişeleri daha da fazla arttırıyor. Facebook ve Instagram, sansür uygulayan bu platformlar içerisinde yer aldı.

Facebook ve Instagram genel ahlakı korumak istediğini söylüyor

Facebook ve Instagram gibi platformlar tarafından gerçekleştirilen bu emoji yasağı farklı çevrelerce ilginç yorumlara maruz kaldı.

Kimleri emoji yasaklarının cinsel suçları engelleyeceğini söylüyor. Bazıları ise bu tür yasakların sadece sansür kültürünü artıracağını ifade ediyor. Güncellenen Topluluk Standartları ile sosyal medya devi, pornografik içerikleri kendi platformundan arındırdığını söyledi.

Zararlı ve pornografik içeriklerin tamamen yok edilmesi büyük bir zaman alacak. Bu nedenle şu an için ağırlıklı olarak emoji üzerinde çalışmalar yürütülmeye devam edecek. Peki sizce Facebook ve Instagram tarafından alınan bu karar kullanıcıları olumsuz etkileyecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.