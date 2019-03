Facebook ve Instagram Çöktü! Peki Ne Zaman Düzelecek?

Facebook ve Instagram gibi dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan ünlü iki sosyal medya platformu, son birkaç saattir ulaşılamaz durumda. Ulaşabilen kullanıcıların da bu uygulamaların birçok özelliğini kullanmakta sıkıntı yaşadığını biliyoruz.

Ayrıca WhatsApp'tan da birçok kullanıcının resim göndermekte sıkıntı yaşadığını öğreniyoruz. Instagram ve WhatsApp da Facebook'un bünyesinde bulunan uygulamalar olunca, sorunun kaynağının tek bir yere bağlı olduğu açıkça görülebiliyor.

Facebook yetkilileri Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta yaşanan sıkıntıların bir siber saldırı sebebiyle olmadığını açıkça belirtiyorlar. Facebook platformu üzerinden kullanıcılara gelen uyarı mesajına baktığımız zaman da teknik bir bakım yapıldığı ve bu sebepten ötürü böyle bir erişim probleminin olduğunu, sorunun en kısa sürede çözüleceği belirtildiğini görüyoruz.

Yapılan teknik bakım, kullanıcıların bilgilerinin yer aldığı veri merkezlerini yani "database"leri kapsıyormuş. Dünya genelinde yaşanan bu erişim sıkıntısının ülkemizde hâlâ birçok kullanıcıda devam ettiğini de öğreniyoruz. Fakat Facebook, Twitter üzerinden de yayınladığı bir mesajda bu sorun üzerinde hızla çalışıldığını ve en kısa sürede bu platformların normale döneceğini de açıklıyor. Ayrıca yapılan açıklamalarda, uygulamaların normale dönme süresinin kullanıcıdan kullanıcıya farklılık göstereceği de belirtiliyor.

Facebook'un WhatsApp ve Instagram'ı satın aldığını daha önce duymadıysanız da kısaca bilgi vermek gerekirse: Facebook, 2012 yılında hızla yükselmekte olan Instagram'ı faydalı bir yatırım amacı olarak gördü ve daha da geliştirebileceğini düşündü. Bu sebepten dolayı da 1 milyar dolarlık bir fiyata satın aldı. Ardından da 2014 yılı içerisinde çok daha büyük bir yatırım olan 19.3 milyar dolar ile Facebook, WhatsApp'ı da satın alarak bünyesine kattı.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.