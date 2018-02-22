Facebook ve Instagram Dünya Çapında Çöktü!

Dünyanın en büyük sosyal medya plaftormlarından Facebook ve Instagram, şok bir şekilde çöktü! ABD, Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar sitelere girmek istediklerinde "Üzerinde çalışıyoruz, en kısa zamanda düzelteceğiz" yazısıyla karşılaşıyorlar. Peki, Türkiye'de de aynı sorun var mı?

Facebook ve Instagram uygulamalarına hem masaüstünden hem de mobil uygulamalardan ulaşılamıyor.

Grafik, Facebook ve Instagram'da yaşanan sorundan etkilenen bölgeleri gösteriyor. (DownDetector)

ABD, Avrupa ve Asya'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları sitelere erişim sağlayamadıklarını ifade ederken,''Üzgünüz bir şeyler yenlış gitti. Üzerinde çalışıyorız, elimizden geldiğince çabuk düzelteceğiz'' yazısıyla karşılaşıyorlar.

This just happened. People be panicking in 3... 2... 1... #FacebookDown pic.twitter.com/n0q2SbmyE0 — John Santillana (@profinblack) 22 Şubat 2018

İnternet sitelerinde yaşanan arızaları ve sorunları gerçek zamanlı takip eden DownDetector, söz konusu sosyal medya platformlarındaki erişim problemiyle ilgili binlerce kullanıcının bildirim yaptığını açıkladı.

RIP FACEBOOK pic.twitter.com/wIoT3ygASC — Agata Krypczyk (@AgataPisze) 22 Şubat 2018

DownDetector, şikayetlerin ilk olarak İngiltere'den saat 08:00 dolaylarında geldiğini söylüyor. Polonya ve İsveç'in en fazla etkilenen ülke olduğu ifade edilirken, her iki sosyal medya devinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

#facebookdown - this will be a productive afternoon pic.twitter.com/gICnNcRtvD — Katrin Scheib (@kscheib) 22 Şubat 2018

Facebook ve Instagram Türkiye'de Çöktü Mü?

Genellikle ülkemizde sıkça maruz kaldığımız bu sorun şu an için bizi teğet geçmişe benziyor. Yani hem mobil hem de masaüstü servislerinde kullanıcılar hesaplarına sorunsuz bir şekilde girebiliyor.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.