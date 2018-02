Facebook ve Instagram Dünya Çapında Çöktü!

Dünyanın en büyük sosyal medya plaftormlarından Facebook ve Instagram, şok bir şekilde çöktü! ABD, Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar sitelere girmek istediklerinde "Üzerinde çalışıyoruz, en kısa zamanda düzelteceğiz" yazısıyla karşılaşıyorlar. Peki, Türkiye'de de aynı sorun var mı?

Facebook ve Instagram uygulamalarına hem masaüstünden hem de mobil uygulamalardan ulaşılamıyor.

Grafik, Facebook ve Instagram'da yaşanan sorundan etkilenen bölgeleri gösteriyor. (DownDetector)

ABD, Avrupa ve Asya'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları sitelere erişim sağlayamadıklarını ifade ederken,''Üzgünüz bir şeyler yenlış gitti. Üzerinde çalışıyorız, elimizden geldiğince çabuk düzelteceğiz'' yazısıyla karşılaşıyorlar.

This just happened. People be panicking in 3... 2... 1... #FacebookDown pic.twitter.com/n0q2SbmyE0