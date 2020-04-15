Facebook ve Instagram Hikayelere Müzik Ekleme, Müzik Paylaşma Türkiye'de

Facebook ve Instagram hikayelere müzik ekleme, müzik paylaşma özelliği geldi. Facebook, Türkiye’deki kullanıcıların kendilerini müzikle ifade etmeleri, sanatçıları keşfetmeleri ve beğendikleri şarkıları paylaşmaları için yeni yollar sunacak olan Facebook ve Instagram’da müzik ekleme özelliğini aktif etti.

Bugün itibarıyla, Türkiye’deki Facebook ve Instagram kullanıcıları kişisel videolarında müzik paylaşabilecek, hikayelerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli araçlara ulaşabilecek ve profillerine şarkı ekleyebilecekler. Facebook’un müzik yayıncılığı toplulukları ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye’deki plak şirketleri ve distribütörlerle yaptığı yeni ortaklıklar sayesinde hayata geçirilen bu özellikler, insanların Facebook uygulamalarında müzik üzerinden bağlantı kurmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak.

Türkiye’deki kullanıcılar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerindeki paylaştıkları fotoğraf ve videolara müzik ekleyebilecek. Paylaşılan şarkının sözleri varsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve stilini değiştirereek çıkartmalara benzer şekile döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.

Kullanıcılar ayrıca Facebook profillerindeki yeni müzik alanına müzikli videolar ekleyebilecek veya profillerinin en üstüne istedikleri şarkıyı sabitleyebilecek.

Kullanıcıların arkadaşları soru çıkartmasına müzik kütüphanesinden seçtikleri bir şarkı ile cevap verebilecek ve bu cevaplar hikayelerde paylaşılabilecek. Kullanıcılar Instagram Hikayeler üzerinden bir şarkı listesi oluşturmak veya ruh hallerini ifade etmek için fikir alışverişinde bulunabilecek.

Instagram Hikaye Müzik Ekleme, Müzik Paylaşma

Facebook Uluslararası Müzik Yayıncılığı Direktörü Anjali Malhotra, yeni özelliklere ilişkin konuştu: “Facebook ve müziğin çok özel bir ortak noktaları var; Her ikisi de -özellikle bu zor zamanlarda- insanları bir araya getirerek bireysel ifadeye olanak sağlıyor. Birçok insanın kendilerini ifade etmelerini ve başkalarıyla bağlantı kurmalarını sağlayan müziğin, aynı zamanda Türkiye’deki topluluğumuzun en büyük tutkularından biri olduğunun farkındayız. Bu sebeple, Türkiye’deki müzik sektörünün önde gelen plak şirketleriyle işbirliği yaparak ülkedeki insanların müzik özelliklerine kavuşmasını sağladık. Böylece, Türkiye’deki insanların evde kaldıkları süreçte platformlarımız üzerinden farklı şekillerde paylaşım yapmalarını, birbirleriyle bağlantı ve iletişim kurmalarını ve eğlenmelerini sağlayacağız.”