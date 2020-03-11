Facebook ve Instagram Hikayeleri Ortak Paylaşılabilecek

Facebook üzerinden paylaşılan hikayelerin otomatik olarak Instagram üzerinde de paylaşılabilmesinin önü açılacak. Facebook böylece Instagram'daki kullanıcıların bir kısmını Facebook uygulamasına geri çekmeyi deneyecek.

Facebook, Hikayelerini Instagram'a çapraz olarak göndermeye hazırlanıyor. Instagram, muhtemelen herkesin şu ya da bu şekilde kullandığı Hikayeler özelliğini popülerleştiren bir uygulama. Facebook'un kendi Hikayeler özelliği var ve üç yıl önce iki sosyal medya platformu arasında tek yönlü bir köprü oluşturdu. Bu köprü, kullanıcıların IG Hikayelerini Facebook'ta yayınlamalarına izin verdi.

Facebook Hikayeleri Instagram'dan Gönderilecek

Mühendis Jane Manchun Wong, yaptığı çalışmalar sonucunda trafiğin her iki yönde de akabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Facebook Hikayelerini, Instagram'a göndermeye izin verecek bir geçiş olduğunu belirtti. İki sosyal ağ farklı kitlelere hizmet etse de, çoğu kullanıcı, tek bir paylaşımla her iki platformda da yer almayı istiyor. Bu özelliğin aktif olmasıyla birlikte, pek çok kullanıcının isteği yerine getirilecek gibi görünüyor.

Ne yazık ki, Facebook'un bu Hikaye paylaşım köprüsünü nasıl uygulayacağı tam olarak bilinmiyor. Uygulamayla ilgili çok sayıda söylem mevcut. Sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili Facebook tarafından yapılacak resmi açıklamayı merakla bekliyor.