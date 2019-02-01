Facebook ve Twitter, Yalan Haber Yayan Yüzlerce Hesabı Sildi

ABD’li sosyal medya devleri Facebook ve Twitter, Rusya, İran ve Venezuela bağlantılı yalan haber paylaşan yüzlerce sahte hesabı kaldırdı.

Facebook'un Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher, kaleme aldığı blog yazısında, 162 Instagram hesabı da dahil olmak üzere yaklaşık 800 hesabı, sayfayı ve grubu kaldırdıklarını söyledi.

Gleicher, platformdan kaldırılan hesap ve sayfaların hedefinde ABD’nin de olduğunu belirtmekle birlikte, özellikle Güney Asya ve Orta Doğu’daki belirli bölgelere veya ülkelerde yaşayan insanları hedef aldığını ifade etti.

Sayfa yöneticilerinin ve hesap sahiplerinin genellikle sahte hesaplar kullanarak güncel olaylar hakkında insanları politik olarak kutuplaştırıcı haberler paylaştıklarını söyleyen Gleicher, söz konusu hesapların Rusya, İran ve Venezuela ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya devi, bu ayın başlarında Rusya hükümeti ile bağlantılı olduğu düşünülen 364 hesap ve sayfayı platformundan kaldırmıştı.

Benzer bir hamle de Twitter’dan geldi. ABD’li şirket, Rusya, İran, Venezuela ve özellikle Bangladeş'te kutuplaştırıcı yalan içerik yayan yüzlerce hesabın silindiğini duyurdu.

Ağustos ayından bu yana İran ile bağlantılı 2.671 hesabın kaldırıldığı bilgisini paylaşan Twitter, Rusya merkezli olduğundan şüphelenilen 400’den fazla hesabın yanı sıra, Venezuela'da “yerel halkı hedef alan devlet destekli” yaklaşık 1.200 hesabın da silindiğini belirtti.