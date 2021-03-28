Facebook Venezuela Başkanı Maduro'nun Hesabını Dondurdu

Facebook Venezuela Başkanını dondurdu. COVID-19 aşıları ve COVID-19 virüsü hakkında yanlış bilgi yaydığı iddia edilen ve "mucizevi" bir karışıma sahip olduğunu belirten Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Facebook'ta askıya alındı. İşte Facebook'un açıklaması.

Facebook'tan bir şirket sözcüsü, liderin COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilerinin yayılmasına ilişkin politikaları ihlal etmekle suçlanmasının ardından, Facebook'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sayfasını dondurduğunu söyledi.

Facebook Venezuela Başkanını dondurdu, işte sebebi

Maduro daha önce kekikten türetilen oral bir çözelti olan Carvativir'i tıbbi kanıt olmaksızın Koronavirüsle savaşmak için kullanılabilecek bir mucize olarak lanse etmişti.

Facebook sözcüsü Cumartesi günü Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Şu anda virüsü iyileştirecek ilaç bulunmadığını söyleyen DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) rehberliğini takip ediyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Kurallarımızı tekrar tekrar ihlal ettiği için Maduro'yu 30 gün boyunca donduruyoruz, bu süre zarfında sayfası sadece görüntülenebilir olacak."

Bir Facebook sözcüsü ayrıca AFP ajansına verdiği demeçte, Maduro'nun hesabında yer alan bir videonun COVID-19 yanlış bilgi politikasını ihlal ettiği için kaldırıldığını söyledi. Videoda Maduro, dil altına birkaç damla Carvativir'in hiçbir yan etki olmadan mucizevi bir tedavi sağlayacağını söylemişti.

Bu, Maduro ve Facebook arasında yaşanan ilk olay değil. Venezuela Devlet Başkanı daha önce Carvativir ile ilgili yorumlarını askıya aldığı için Facebook'u suçlamıştı.

Başkan geçtiğimiz Şubat ayında, "DSÖ evet diyene kadar Carvativir hakkında konuşamayacağımı söylüyorlar. Venezuela'da kim sorumlu, Facebook'un sahibi mi? Dünyadan kim sorumlu, Facebook'un sahibi mi?" dedi.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı, Reuters'in Maduro'nun sayfasının dondurulmasıyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Venezuela 154.000'den fazla COVID-19 vakası ve 1.500'den fazla ölüm bildirdi, ancak son zamanlarda enfeksiyonlarda yüksek bir artış görüyor. Yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı ülke, Aralık ve Ocak aylarında günde 200 ila 500 yeni vaka kaydetti. Ancak bu sayı 19 Mart'ta 937 yeni vaka ve 20 Mart'ta 1.161 yeni vakaya sıçradı.

Maduro bu ayın başlarında, hastane yataklarının dolduğunu ve sağlık merkezlerinde yer kalmama riskinin mümkün olduğunu aktardı. Ayrıca ülke, Rus ve Çin yapımı COVID-19 aşılarının kullanımına izin verdi.