Facebook Veri İhlali Cezasını Ödedi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz dönemlerde veri ihlali yaptığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook’a cezası vermişti. Söz konusu ceza, 1 milyon 650 bin liralık bir idari para cezasıydı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri ihlali yaptığı belirlenen Facebook’un, şimdilerde 1 milyon 650 bin liralık para cezasını ödediği bildirildi.

Facebook’ta oluşa bir hata nedeniyle, bazı üçüncü parti uygulamaların, platformdaki kullanıcı fotoğraflarına izinsiz erişim sağlayabildiği tespit edilmiş ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kurulun incelemesi sonucunda, Facebook’un yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirleri almadığı belirlenmişti. Buna göre kurul, veri güvenliliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 100 bin lira idari para cezası vermişti.

Bunun yanı sıra kurul, Facebook’un veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunmadığını da belirlemiş ve sosyal medya devine 550 bin liralık bir idari para cezası daha vermişti.