Facebook Veri Sızıntısı Hakkında Kullanıcıları Bilgilendirmedi

Facebook veri sızıntısı yüzünden bilgileri açığa çıkarılan 530 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısına herhangi bir bildirimde bulunmadı ve görünüşe bakılırsa önümüzdeki birkaç gün içerisinde kullanıcıları bilgilendirmeyi düşünmüyor.

Facebook Veri Sızıntısı Kimleri Etkiledi?

Birkaç gün önce dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook'u kullanan kişilerin çoğunun verileri yaşanan bir veri sızıntısından ötürü ortaya çıkmıştı. Bilgisayar korsanları tarafından yayımlanan kişisel verilere göre sızıntıdan etkilenen kullanıcı sayısı 533 milyondu.

Alon Gal isimli bir siber güvenlik uzmanı, sosyal medya hesabı üzerinden 533 milyon sosyal medya kullanıcısını daha da ayrıntılı hale getirecek bir açıklama yaparak sızıntı yüzünden hangi ülkeden ne kadar kişinin internete düştüğünü açıklığa kavuşturmuştu. Türkiye'den yaklaşık 20 milyon kullanıcı etkilenmişti.

Gal'ın aktarmış olduğu bilgilere göre veri sızıntısından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilenmişti. Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının bilgileri internete düşerken Ameria birleşik Devletleri'nden 32.315.282 kullanıcının kişisel verileri paylaşılmıştı. Birleşik Krallık'tan 11 milyon, Hindistan'dan 6 milyon kullanıcının verisi ortaya çıkmıştı.

Paylaşılan verilerin ne amaçlarla kullanılabileceğine değinen siber güvenlik uzmanı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Facebook kullanıcılarının telefon numaraları dahil olmak üzere özel bilgileri içeren bu büyüklükteki bir veri tabanı, bilgisayar korsanları tarafından sosyal mühendislik saldırıları ya da hackleme girişimleri gerçekleştirmek için verilerin kullanılmasına neden olabilecektir."

Facebook veri sızıntısı sonrasında sosyal medya platformuna tepkiler çığ gibi büyüdü ve Facebook'un kullanıcılara konu hakkında herhangi bir bildirimde bulunmaması, tepkilerin daha da büyümesine yol açacak gibi görünüyor.

Sosyal medya kullanıcıları şifrelerini seçerken her ne kadar güçlü ve tahmin edilmesi zor şifreler kullansa da ne yazık ki veri sızıntılarından dolayı kişisel verilerinin başkalarının eline geçmesini önleyemiyor.

Facebook Kullanıcıları Neden Bilgilendirmedi?

Business Insider'ın geçen hafta kullanıcıların telefon numarası gibi son derece büyük öneme sahip bilgilerinin sızdırıldığını bildirdikten sonra Facebook da bir blog yazısı ile konuya biraz değinmişti. Şirket, kötü niyetli kişilerin verileri elde etmek için güvenlik açığını kullandığını ancak bu verilerin Eylül 2019'dan önce elde edildiğini söylemişti.

Facebook sözcüsüne göre sızıntıdan etkilenen kullanıcıların bilgilendirilmemesi, şirketin şu anda hangi kullanıcıları bilgilendirmesi gerektiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Şirket ayrıca güvenlik açığını da kapattığını söyledi.