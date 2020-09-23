Facebook Veri Yasağına Karşı Avrupa'dan Çekileceğini Söylüyor

Bir süre önce AB kullanıcı verilerini ABD'ye aktarmaması gerektiğini söyleyen İrlanda Adalet Divanı'na karşı Facebook operasyonlarını durdurabileceğini söyledi. Facebook veri güvenliğini sağlayabildiklerini ve AB kullanıcı bilgilerinin güvenle taşındıklarını iddia ediyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İrlanda Adalet Divanı, Facebook verilerinin ABD'de depolanmasına ve işlenmesine izin veren anlaşmanın AB dijital gizlilik yasalarının ihlal edilme riski taşıdığını söyleyerek 2016 Gizlilik Kalkanı'nı geçersiz kılmıştı. Bunun üzerine Facebook'a yaptığı uyarıda verilerin ABD'ye taşınmaması gerektiğini söylemişti.

Facebook Avrupa'dan çekiliyor mu?

Facebook hizmetlerindeki kullanıcı verilerinin ABD'ye göndermesine karşı çıkan İrlanda'ya karşı Facebook sözcüsü ise hizmetlerinin Avrupa'dan çekilebileceğini ve hukuk müşaviri yasağın uygulanması durumunda operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağını belirtiyor.

Yine de Facebook verilerin gönderilmesinin bir tehdit olmadığını, şirketin diğer kuruluşlar ve işletmelerle birlikte hizmetlerini yürütmek için AB ile ABD arasındaki veri aktarımlarına güvendiğini söyledi. Facebook sözcüsüne göre bu tür güvenli veri aktarımlarının olmaması Avrupa ve ABD ekonomiye zarar verecek ve AB içindeki veri odaklı işletmelerin büyümesini engelleyecek.