Facebook'tan Instagram'a Gözdağı: Video Eklentisini Kullanıma Sundu!

Sosyal medya uygulamalarında son dönemde yaygın olarak kullanılan kısa videolar küçük eklemeler ile birlikte diğer uygulamalara taşınmaya başladı. Son olarak bundan etkilenen ise Facebook oldu.

Facebook Yeni Düzende Ben De Varım Dedi

Meta’nın uygulamalarından olan Facebook, arayüzüne Instagram benzeri bir video akışı ekledi. Facebook, video akışı olarak adlandırılan bu özelliği Instagram'da yer alan "Keşfet" bölümü ile aynı işlevi görecek. Eklenti ayrıca halihazırda "Facebook İzleme" olarak bilinen sekmenin yerine "Video" adı ile gelecek.

Instagram’da bulunan Reels gibi kısa süreli videoların yanı sıra canlı video ve uzun süreli videolara yer verecek özellik, anasayfanın üst kısmında yer alacak. İçerik planlamasında köklü değişikliklere gideceğinin sinyalini geçmiş güncellemelerde veren Facebook, bu güncellemeyle birlikte güncel teknolojiye adapte olacağını gösterdi.

Instagram’da görmeye alışık olduğumuz "Keşfet" Facebook’ta da benzer özelliklere sahip olacak. Özellikt, trend olan videolar ve belirli hashtag’ler üzeriden ilerleyen video ve resimler içerecek.

Çatı şirket Meta bu özelliği sadece Facebook’a getirmekle kalmayıp iki uygulama arasında ortak bir etkileşim de almayı hedefliyor. Halihazırda kullanıma sunulan bu özelliği Facebook uygulamasında ve web sitesinde kullanmaya başlayabilirsiniz.

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