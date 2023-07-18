Facebook'tan Instagram'a Gözdağı: Video Eklentisini Kullanıma Sundu!
Sosyal medya uygulaması Facebook, getirmiş olduğu yeni güncelleme ile kardeş uygulama Instagram'a rakip oldu. İşte detaylar!
Sosyal medya uygulamalarında son dönemde yaygın olarak kullanılan kısa videolar küçük eklemeler ile birlikte diğer uygulamalara taşınmaya başladı. Son olarak bundan etkilenen ise Facebook oldu.
Facebook Yeni Düzende Ben De Varım Dedi
Meta’nın uygulamalarından olan Facebook, arayüzüne Instagram benzeri bir video akışı ekledi. Facebook, video akışı olarak adlandırılan bu özelliği Instagram'da yer alan "Keşfet" bölümü ile aynı işlevi görecek. Eklenti ayrıca halihazırda "Facebook İzleme" olarak bilinen sekmenin yerine "Video" adı ile gelecek.
Instagram’da bulunan Reels gibi kısa süreli videoların yanı sıra canlı video ve uzun süreli videolara yer verecek özellik, anasayfanın üst kısmında yer alacak. İçerik planlamasında köklü değişikliklere gideceğinin sinyalini geçmiş güncellemelerde veren Facebook, bu güncellemeyle birlikte güncel teknolojiye adapte olacağını gösterdi.
Instagram’da görmeye alışık olduğumuz "Keşfet" Facebook’ta da benzer özelliklere sahip olacak. Özellikt, trend olan videolar ve belirli hashtag’ler üzeriden ilerleyen video ve resimler içerecek.
Çatı şirket Meta bu özelliği sadece Facebook’a getirmekle kalmayıp iki uygulama arasında ortak bir etkileşim de almayı hedefliyor. Halihazırda kullanıma sunulan bu özelliği Facebook uygulamasında ve web sitesinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
Facebook Messenger'a Yeni Ebeveyn Kontrolü Araçları Ekleniyor
Meta, Aile Merkezi'ne ebeveynlerin ergenlik çağındaki çocuklarının Messenger'ı nasıl kullandığını görmelerini ve kontrol etmelerini sağlayacak yeni araçlar ekledi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR