Facebook'un VIP Kullanıcıları Sızdırıldı: Hiçbir Kural Yok

Facebook'un VIP kullanıcıları için oluşturduğu XCheck sızdırıldı. WSJ'ye göre "Facebook'un VIP versiyonu" olarak adlandırılan XCheck, ünlülerin klasik moderasyona girmeden özel bir muamele görmesine izin veriyor.

Wall Street Journal; politikacıların, sporcuların, gazetecilerin ve ünlülerin kullanıcıların geri kalanı için var olan kurallara saygı göstermek zorunda kalmadan her türlü içeriği yayınlayabilecekleri, çoğu kullanıcının kullandığından farklı bir sosyal ağ alt platformu olan Facebook'un VIP sürümü hakkında rapor yayınladı.

Facebook'un VIP kullanıcıları katmanı: XCheck

Facebook'un XCheck veya Çapraz Doğrulama olarak da adlandırılan bu sürümü, sızdırılan belgelere göre genel politikaların ve standartların uygulanmadığı, şirket tarafından belirlenen kuralların sonuçlarına katlanmadan ihlal edebilecekleri bir topluluk grubuna hizmet ediyor.

İnsanların büyük çoğunluğu tarafından bilinmemesine rağmen şirket, 2018'den bu yana varlığını kabul etti ve ikinci bir içerik inceleme katmanı sunmaya adanmış bir sistem olduğuna dikkat çekti. Ancak sadece yüksek profilli hesaplar için mevcut olduğu söyleniyordu.

Herkesin kullandığı Facebook'tan farklı olarak, XCheck üyelerinden biri tarafından yayınlanan paylaşımlar algoritmalardan bir şikayet alırsa otomatik olarak silinmiyor. Bunun yerine bir grup halkla ilişkiler uzmanı tarafından gözden geçiriliyor ve bu kişiler tarafından inceleniyor. Böylece Facebook kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için içerik korunuyor.

Raporda, bu platforma özgü olarak siyasilerin özgürlüklerini "sınırlandırma" çağrısının olmaması ve üst düzey profillerden içerik kaldırılarak halkla ilişkiler sorunlarının oluşmaması için içeriklerin hemen sansürlenmediği belirtiliyor.

Ancak moderatörlerin büyük bir sorunu olduğu belirtildi. WSJ'ye göre XCheck içeriğinin sadece %10'unu incelemeyi başaran moderatörler, tüm yayınları incelemeyi göze alamıyor.

Buna örnek vakalardan biri olarak, 2019'da kendisini tecavüzle suçlayan çıplak bir kadının fotoğraflarını yayınlayan ve bunun sadece gasp olduğuna dikkat çeken Neymar'ın tecavüz olayı. Facebook'un topluluk kurallarına göre bu yayının silinip, hesabın ise askıya alınması gerekiyordu, ancak futbolcunun profili hala aktif ve görüntüler bir gün boyunca platformda kaldı.

WSJ'ye göre, Facebook tarafından savunulan XCheck'e yalnızca bu yıl en az 5,8 milyon kişi dahil edildi. Öte yandan şirket çalışanları, bu alt platformun şirket ilkelerine aykırı olduğunu ve üyelerin herhangi bir zarar görmeden standartları ihlal edebileceğini belirterek şikayette bulundu.