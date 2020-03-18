Facebook Virüsle Mücadele için Bütün Çalışanlarına Bin Dolar Verdi

Facebook, yeni tip koronvirüs COVID-19 salgını sonrasında yaşanabilecek mali sallantıyı engelleme girişimlerine destek olmak adına harekete geçti. Şirket, bütün çalışanlarına 1,000 dolar fazladan para gönderdi.

The Information isimli mecra tarafından haberleştirilen olayda Facebook'un çalışanlarına dağıttığı parayla ilgili detaylara yer verildi. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg tarafından ABD'deki Facebook çalışanlarına gönderilen mesajla ortaya çıkan yardımın neden yapıldığı tam olarak söylenmedi.

Yardımın altındaki sebep tam olarak açıklanmamasına karşın Facebook'un virüse karşı mücadelede daha fazla yiyecek ve temizlik ürünü almak isteyen çalışanlarına yardım etmeye çalıştığı düşünüldü. Bunun yanı sıra ekonomide yaşanabilecek çeşitli durgunlukları desteklemek adına yapılan girişimlerden bir başkası olabileceği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası FED, virüs sebebiyle ekonomide yaşanabilecek durgunluğu engellemek adına geçtiğimiz günlerde faizi sıfıra indirmiş ve piyasaya 700 milyon dolar salmıştı. Kimsenin evinden çıkmadığı bir an gelmesi durumunda ekonominin çökmemesi adına çalıştıklarını gösteren FED'in kararı sonrası Trump yönetimi şirketlerden destek istemişti. Facebook tarafından yapılan bu mali yardımın, bu çabalara katkı olarak düşünülmüş olabileceği belirtildi.

1,000 doların yanı sıra Facebook çalışanlarının yıl ortası değerlendi puanlarının herkes için "beklenenin üstünde" şeklinde girileceği ve bu da yıllık bonus ödemelerine yansıyacağı söylendi. Beklentinin üzerine seviyesinde olanların ise önemli ödemeler aldıkları hatırlatıldı.