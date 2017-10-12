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Facebook, VR Kulaklık Seti Oculus Go’yu Tanıttı

Facebook, VR Kulaklık Seti Oculus Go’yu Tanıttı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, San Jose’de düzenlenen Oculus Connect konferansında ‘Oculus Go’ adlı yeni VR kulaklık setini tanıttı. Zuckerberg, “1 milyar insanı sanal gerçekliğe kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Sanal gerçeklik alanındaki en yeni teknolojilerin tanıtıldığı Oculus Connect konferansı başladı. Bu sene dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, en dikkat çeken teknolojilerden bir tanesi de Facebook’un yeni VR cihazı ‘Oculus Go’ oldu.

Mark Zuckerberg’in bizzat tanıttığı Oculus Go, 200 dolardan başlıyor ve önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. VR kulaklık seti kullanıcılara 360 derecelik bir deneyim sunacak.Oculus Go ile iOS veya Android tabanlı akıllı telefonunuzdan, herhangi bir VR uygulamasını veya videosunu rahatlıkla deneyimleyebileceksiniz.

Cihaz, WQHD LCD ekranla geliyor. Ayrıca mekansal ses teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim. Zuckerberg, cihazın pil ömrüne dair detaylı bilgi vermedi, ancak yakın bir zamanda detayların gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.

Facebook’un VR kulaklık seti, uygun fiyatıyla oldukça tercih edilecektir. Dolayısıyla Oculus Go’nun Facebook’a bu alanda yeni bir pazar açması ve şirketin Samsung gibi büyük telefon üreticileriyle daha kapsamlı ortaklıklar kurması bekleniyor.

Facebook CEO’su, şirketin VR hedeflerinden de bahsetti. “Büyük bir hedefimiz var” diyen Zuckerberg, “Bir milyar insanı sanal gerçekliğe kavuşturmak istiyoruz” dedi.

VR cihazların insanları özgür kıldığını ifade eden Zuckerberg, “Hepimizin gerçekliğe dair belli sınırları var. VR teknolojilerle dar gerçekliğimizin sınırlarını zorluyoruz. Bu da bizi özgür kılıyor” dedi.

Facebook’un VR cihazı Oculus Go, 200 dolardan satışa sunulacak. Cihazın, 2018 yılının başlarında kullanıma hazır olması bekleniyor.

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ETİKETLER: facebook sanal gerçeklik mark zuckerberg VR Oculus Connet

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