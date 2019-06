Facebook Watch, Aylık 720 Milyon İzleyiciye Ulaştı

Facebook Watch, sosyal ağın izleyicilere çeşitli içerikler sunduğu özel bir video merkezi olmasıyla dikkat çekiyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Watch'un aylık 720 milyonu aşkın izleyiciye ulaştığı ifade edildi.

Facebook, insanların videolara daha bağlı kalabilecekleri bir yer olarak Watch planlarına devam ediyor. Şirkete göre ayda 720 milyon kullanıcı Watch'dan video izliyor ve 140 milyon kişi günde en az bir dakikasını Facebook Watch'da harcıyor. Ayrıca günlük ziyaretçiler ise ortalama 26 dakikasını Watch'da geçiyor.

Watch'da Dizi ve Filmler Seviliyor

Tanıtıldığı dönemde istenen başarıyı yakalayamayan ve Facebook'u hayal kırıklığına uğratan Watch şimdi ise özel içerikleriyle daha büyük bir kitleye ulaşabiliyor. Örneğin şu anda The Real World dizisi ABD, Meksika, Tayland'da sunuluyorken, yakın zamanda animasyon komedisi olarak Human Discoveries yine platform üzerinden izlenebilecek. Ball in the Family, Sorry For Your Loss, Limetown gibi yapımlar da çok yakında izleyicilerle buluşacak.

YouTube Tarzı Bir Video Platformu Değil

İlk tanıtım yılında ayrılan bütçeyi azaltan ve MLB (Amerika Beyzbol Ligi) yayınlarının sayısında düşüş yaşatan Facebook, dizi ve filmlerle daha umut verici gözüküyor. Bir süre daha YouTube tarzı bir algoritmaya sahip olmayacağı anlaşılan Watch'a özel içerik üreticileri gelir mi, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.