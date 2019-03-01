  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Facebook Workplace 2 Milyon Ücretli Kullanıcıya Ulaştı

Facebook Workplace 2 Milyon Ücretli Kullanıcıya Ulaştı

Facebook WorkPlace 2 Milyon Ücretli Kullanıcıya Ulaştı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Facebook’un çalışanlar ve şirketler için geliştirdiği kurumsal sosyal ağ platformu Workplace, 2 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı.

Macerasına 2016 yılında başlayan Facebook Workplace, işle alakalı tüm konuşmaların tek bir çatı altında toplanması amacını taşıyor. Kurumsal odaklı bir sosyal ağ platformu olan Workplace, bu anlamda Slack’e oldukça benziyor.

Bünyesinde 85.000 kurumsal şirket barındıran ve yaklaşık bir ay önce günlük 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Slack, piyasanın en önemli oyuncusu konumunda.

facebook workplace

Workplace’e dair yeni veriler paylaşan Facebook, platformun şu anda 2 milyon ücretli kullanıcıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Hizmeti kullanan şirketler, her çalışanı için aylık 3 dolar ödüyor. Eğer şirketlerde 1000’den fazla çalışan varsa, 10.000 kişiye kadar 2 dolar ve daha sonraki 10.000 kişi için ise 1 dolar ödeniyor.

Facebook Workplace’in bünyesinde 10.000’den fazla çalışana sahip toplam 150 şirket bulunuyor. Bunlar arasında dünyanın en büyük perakende mağazası Walmart, Nestle, Vodafone, Telefonica ve Delta Havayolları gibi şirketler var.

Facebook, geçtiğimiz yıl Microsoft’tan Karandeep Anand’ı Workplace’in yeni başkanı olarak atamıştı. 

Facebook Workplace Ücretsiz Oluyor SOSYAL MEDYA Facebook Workplace Ücretsiz Oluyor
Facebook, Kurumsal Bir Sosyal Ağ Olan Workplace Servisini Açtı SOSYAL MEDYA Facebook, Kurumsal Bir Sosyal Ağ Olan Workplace Servisini Açtı
Slack İran’ı Ziyaret Eden Kullanıcıları Banladığı İçin Özür Diledi SOSYAL MEDYA Slack İran’ı Ziyaret Eden Kullanıcıları Banladığı İçin Özür Diledi

ETİKETLER: facebook facebook workplace

YORUMLAR