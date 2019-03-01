Facebook Workplace 2 Milyon Ücretli Kullanıcıya Ulaştı

Facebook’un çalışanlar ve şirketler için geliştirdiği kurumsal sosyal ağ platformu Workplace, 2 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı.

Macerasına 2016 yılında başlayan Facebook Workplace, işle alakalı tüm konuşmaların tek bir çatı altında toplanması amacını taşıyor. Kurumsal odaklı bir sosyal ağ platformu olan Workplace, bu anlamda Slack’e oldukça benziyor.

Bünyesinde 85.000 kurumsal şirket barındıran ve yaklaşık bir ay önce günlük 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Slack, piyasanın en önemli oyuncusu konumunda.

Workplace’e dair yeni veriler paylaşan Facebook, platformun şu anda 2 milyon ücretli kullanıcıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Hizmeti kullanan şirketler, her çalışanı için aylık 3 dolar ödüyor. Eğer şirketlerde 1000’den fazla çalışan varsa, 10.000 kişiye kadar 2 dolar ve daha sonraki 10.000 kişi için ise 1 dolar ödeniyor.

Facebook Workplace’in bünyesinde 10.000’den fazla çalışana sahip toplam 150 şirket bulunuyor. Bunlar arasında dünyanın en büyük perakende mağazası Walmart, Nestle, Vodafone, Telefonica ve Delta Havayolları gibi şirketler var.

Facebook, geçtiğimiz yıl Microsoft’tan Karandeep Anand’ı Workplace’in yeni başkanı olarak atamıştı.