Facebook Yanlış Bilgi Paylaşanların Peşine Düşüyor!

Facebook, yanlış bilgi paylaşan kişilerin gönderilerini daha az görünür hale getirmek için yeni bir yöntem izlemeye başlıyor.

Sosyal medya devi özellikle koronavirüs salgını sırasında insanların sağlığına zarar verebilecek türde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, komplo teorilerini esas alan gönderiler paylaşan kullanıcılara geçit vermeyecek.

Facebook Yanlış Bilgi Paylaşımını Engelliyor

Facebook, yeni yayımladığı bir duyuruda yanlış bilgileri tekrar tekrar paylaşan kişilere karşı harekete geçeceğini açıkladı. Şirket, defalarca kez yanlış bilgi aktarımında bulunan kişilerin gönderilerini haber kaynağında en aşağılara indireceğini, böylece diğer kullanıcıların bu tür gönderileri görme olasılığının azaltılacağını belirtti.

Şirketin özellikle COVID-19 salgını sırasında izlediği yöntem, gönderilerde yer verilen bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi ve doğruluğu olmayan gönderilerin haber kaynağının en altına alınması ile sürdürülüyordu. Bu yöntemin kusurlu yanı, gönderilerin denetim aşamasından geçmeden önce viral hale gelebilmesi ve kullanıcılar arasında çok hızlı bir şekilde yayılabilmesiydi. Facebook, yeni değişiklikle beraber yanlış bilgi paylaşımının sonuçlarının daha ağır olacağına dair kullanıcıları uyardı.

Birçok kez Facebook'un kullanım koşullarına karşı gelen türde gönderi paylaşan hesaplar artık işaretlendiğinde onları takip eden kullanıcılar da bu kişilerin gönderilerini haber kaynağında eskiye kıyasla daha az görecek. Facebook'un yeni yöntemi sadece normal hesaplar için değil aynı zamanda sayfalar için de geçerli olacak.

Facebook tarafından yapılan açıklama, şirketin koronavirüs salgını, başkanlık seçimleri ve COVID-19 aşıları hakkında viral olan yanlış bilgilerin yayılımını kontrol altına almak için verdiği mücadelenin üzerinden bir yıl geçtikten sonra geldi.

Şirketin duyurusunda "COVID-19 ve aşılar, iklim değişikliği, seçimler ve daha başka konular hakkında yanlış ya da yanıltıcı içeriklerin artık uygulamalarımızda daha az kişinin görmesini sağlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yanlış bilgileri mercek altına alan araştırmacılar, sosyal medyada viral olan yanlış veya yanıltıcı içerikli gönderilerin arkasında çoğu zaman aynı kişilerin olduğuna dikkat çekti. Örneğin Center for Countering Digital Hate isimli şirketin yakın zamanda paylaştığı bir araştırmaya göre aşı karşıtı yanlış bilgilerin yalnızca 12 kişi ile bağlantısı vardı. Facebook'un attığı yeni adım bu nedenle bu tür paylaşımların azalması için etkili bir adım olabilir.