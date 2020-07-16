Facebook Yanlış Koronavirüs Haberlerini Çürütecek!

Facebook, “COVID-19 Hakkında Gerçekler” adlı hizmetini uygulamasına ekliyor. Facebook, Koronavirüs sürecinde edinilen yanlış bilgileri ortadan kaldırmak adına yeni bir adım atıyor. Facebook, COVID-19 Hakkında Gerçekler bölümünde paylaşacağı doğru bilgiler ile insanların söylentilere inanmamasını sağlayacak. Böylece Facebook yanlış koronavirüs haberleri ile mücadelesini güçlendirmiş olacak.

Mark Zuckerberg, paylaştığı gönderi ile Facebook'un yeni özelliğini tanıttı. Facebook, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile ilgili doğru bilgileri paylaşmayı hedefliyor. Ortalıkta dolaşan bazı uydurma bilgiler insanların sağlığını tehlikeye atıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için Facebook, “COVID-19 Hakkında Gerçekler” bölümü ile doğru bilgileri ve yanlış olan efsaneleri paylaşacak.

Facebook yanlış Koronavirüs haberleri ile mücadele edecek

Mark Zuckerberg, paylaştığı gönderide “pandemi hakkında yaygın efsaneleri sindirecek, tıpkı içme çamaşır suyunun virüsü iyileştireceğine dair söylentiler gibi...” sözlerini kullandı. Dahası Facebook ve ona bağlı uygulamalarda "Maske Tak" uyarısı daha çok ekranlara gelecek. Bu sayede insanları maske kullanmaya teşvik etmek daha basit olacak. Yine virüsü yenmek için bazı bilgiler ve virüse yakalanmamak için yapılması gerekenler bu sekmede bulunacak.

Facebook'un bu hizmeti gerçekten taktir edilir cinsten. Bakalım Mark Zuckerberg, bu hizmet ile beklediği etkiyi yakalayabilecek mi.