Facebook Yanlış Siyasi Reklamları Engelleyemiyor

New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Okulu'ndaki araştırmacılar, on binlerce Facebook sayfasının, siyasi reklam açıklama kurallarına uygun olmayan, reklam içeriklerine sahip olduğunu tespit etti.

Çalışma, Mayıs 2018 ile Haziran 2019 arasında Facebook'un çevrimiçi reklamcılık arşivi baz alınarak gerçekleştirildi. Sonuçlar, kötü niyetli kişilerin, Facebook güçlü hedefleme araçlarından yararlanarak, kullanıcıları yanlış yönlendirdiğini ve Facebook reklam içeriği kurallarına uygun olmayan reklamlar yayınladıklarını gösteriyor.

Reklamlar için Büyük Paralar Harcanıyor

Yapılan çalışmada aynı zamanda, bu tür reklamlara büyük para harcandığı da tespit edildi. Bir örneğe göre, on altı Facebook sayfası, yaklaşık 3,8 milyon dolarlık siyasi reklam satın aldı.

Çalışma aynı zamanda bu reklamlardan bazılarının, kendilerini açık şekilde belirtmeyen, ilgi alanlarını ilerletmek isteyen işletmelerden olduğunu keşfetti. Sigorta ürünleri satmak için siyasi mesajlar kullanan reklamlar da bulundu.

Örneğin, 13 Facebook sayfasından oluşan topluluk, başkanın destekçilerini hedeflemek için “TrumpCare” adlı “şüpheli bir sigorta ürünü” için reklam yayınladı. Bu tür reklamlar, genellikle Facebook sayfaları arasındaki bağlantılara izin vermiyor. Bazı reklamlar ise Facebook’un kendi kurallarına uymaya çalışan kayıtlı işletmelere bağlantı vermiyor.