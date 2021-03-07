Facebook Yapay Zeka Eğitimi İçin Instagram Fotoğraflarını Kullanıyor

Facebook, yapay zeka (AI) eğitimi için insanların düzenli olarak paylaşım yaptığı Instagram'daki manzara, bebek, köpek, kedi, araba ve daha birçok fotoğrafı kullanma kararı aldı. Sosyal medya şirketinin aldığı karar, ana şirkete bağlı sosyal medya şirketi Instagram'ın veri tabanından yararlanacağını gösteriyor.

Instagram, insanların manzara fotoğraflarını, arabalarını, kendilerini, yemekleri ve çok daha fazlasını paylaştığı bir sosyal medya platformudur. Görüntü temelli sosyal medya platformu çoğu kişi tarafından fotoğraf ve video paylaşmak için kullanılır. Sosyal medya kullanıcılarının, Instagram'a her gün çok sayıda fotoğraf yüklemesi ile veri tabanı da önemli bir kaynak haline geldi.

Facebook Yapay Zekayı Nasıl Kullanmayı Amaçlıyor?

Instagram'ın bağlı olduğu Facebook şimdi de fotoğrafların insanların hayatındaki önemini, insanların gözünde nasıl bir yere sahip olduğunu ve yüklenen bu fotoğrafların içerisinde hangi unsurların yer aldığını öğretmeye çalışıyor.

Facebook'un geliştiricileri, sosyal medya platformunun algoritmasının görüntülerin içinde ne olduğunu tanımlaması için yapay zekadan yardım alıyor. Bu, sosyal medya uygulamasının artık fotoğraftaki ögeleri tanımlamak için insan etiketli görüntülere ihtiyaç duyduğu günlerin geride kalmasına yardımcı olacakmış gibi görünüyor.

Digital Information World'de paylaşılan bilgilere göre sosyal medya platformunun geliştiricilerinin çalışmalarını sürdürdüğü yapay zekanın eğitiminde Instagram'ın fotoğraf veri tabanındaki bir milyardan fazla görüntü kullanılacak. Görüntüdeki ögeleri tanımak için geliştirilen algoritma, insanların sosyal medya platformuna yüklediği fotoğrafların içerisinde köpek, at, balık, kedi ve benzerlerinin ayrımını doğru bir şekilde yapabilecek şekilde çalışacak.

Facebook'un yeni algoritmasının yakın bir zamanda fotoğrafta yer verilen bilgileri de en doğru biçimde tanımlayacak bir hale gelmesi bekleniyor. Instagram kullanıcıları, sosyal medya platformuna yüklediği fotoğrafların Facebook tarafından kullanılmasından çok hoşnut olmayabilir ancak Facebook'un fotoğraf tanımlamada algoritmasında kullanıcıların platforma yüklediği fotoğrafların kullanılması beraberinde birtakım gizlilik endişelerini de getirdi.

Kullanıcıların konu hakkında endişelenmesine gerek olmadığı ileri sürülüyor çünkü yapay zeka eğitiminde kullanılacak görüntülerin tamamen araştırma ve yenilik amaçlı kullanacağı belirtiliyor. Kısacası çalışma kapsamında kullanılacak görüntüler tamamen araştırma amaçlı toplanan görüntülerden oluşuyor. Bu fotoğrafların kullanım nedeni, üçüncü taraflarla paylaşmak veya başka amaçlarla kullanmak değil.