Facebook, Yapay Zeka Ordusuna Büyük Bir Güç Kazandırıyor!

Yapay zeka alanında en fazla çalışma yapan şirketler Google ve Amazon gibi görünse bile Facebook, işi çok farklı noktalara götürmeyi başardı. Facebook şirketi içerisinde çalışmalar yapan araştırmacılar, yapay zeka asistanlarının ultra bir güç kazanması için sanal evler denilen bir proje geliştirdi. İşte konuyla ilgili tüm detaylarımız.

Yapay zekaya sahip robotlar, normal robotlara göre biraz daha zor öğrenebiliyor. Standart robotlara daha önceden yüklenen yazılım neyse sadece onun üzerinden hareket sağlanıyor.

Ancak yapay zeka, bunun tam tersi olarak öğrenmeye açık ve bu nedenle de bazen tepkileri geç verebiliyor. Facebook mümkün olduğunca bu konuda süre kısaltması sağlamaya çalışıyor.

Sanal evler yapay zekaların öğrenimini hızlandıracak

Habitat denilen ortamlara bırakılan yapay zeka robotları, burada fiziksel ortam bulunmamasına rağmen çok hızlı bir şekilde öğrenim sağlayabiliyor. Tamamen gerçek evler varmış gibi yaratılan simülasyonda, 10 bin kare hareket ettiriliyor. Böylece yapay zeka, çok daha hızlı bir öğrenme şansı elde edebiliyor.

Sanal evler; MatterPort3D, Gibson ve SUNCG gibi üç boyutlu veri setleri ile uyumlu. Facebook düzenli olarak yaptığı yüklemeler ile birlikte Habitat denilen alanı geliştirmeye çalışıyor. Böylece yapay zekanın aylar sürecek çalışmaları, dakikalar içerisinde gerçekleştiriliyor.

Sanal evler ile ilgili bir de dezavantajdan bahsedebiliriz. Yapay zeka burada fiziki alanlar arasında gidip gelmeyi öğrenirken, dokunma özelliğini geliştiremiyor. Örneğin; oturma odasında yer alan koltuğu görebiliyorken, ona dokunamıyor. Bu durum, yapay zekanın eksik öğrenmesine neden olabilir. Facebook bu konuda da bazı önlemler alacağını ifade etti. Peki sizce de, Facebook'un yapay zeka ordusu, sanal evler ile daha da geliştirilebilir mi?