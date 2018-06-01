Facebook Yatırımcıları Zuckerberg'ten Memnun Değiller

Facebook şirketinin yaşadığı veri skandalından sonra birçok olayla karşı karşıya kaldığını ve kritik yenilikler yaptığını biliyoruz. Geçtiğimiz gün şirketin yıllık hissedarlar toplantısında, katılımcıların birçoğu Zuckerberg'ten sıkıldıklarını ve onun mazeretlerinden bıktıklarını ifade ettiler.

Farklı farklı konularda CEO Zuckerberg'i topa tutan yatırımcılar, şirket içerisinde daha fazla rol almak istediklerini söylediler. Aynı zamanda Facebook'ta bazı şeylerin değişmesi gerektiğini savunan yatırımcılardan bir tanesinin "George Washington ile yarış, Vladimir Putin ile değil" demesiyle birlikte Zuckerberg'in sinirlendiği dile getirildi. Bir başka yatırımcı ise kullanıcıların kişisel verilerinin sızdırılması konusunda "insan hakları ihlaline eşdeğer" olduğunu söyleyerek, şirketi Cambridge Analytica skandalıyla karşı karşıya getirdi.

Şirket Yönetimine Hissedarlar Karışamaz

Toplantı boyunca Facebook'u kötüleyen yatırımcılar, şirket hakkında çıkan olumsuz haberlere de değindiler. "Facebook'un karşı karşıya olduğu tartışmaların listesi neden bu kadar fazla" diyerek sitem eden hissederlar, veri skandalından kendilerinin de etkilendiklerini açıkladılar. Ancak bu kadar eleştiriye rağmen Facebook Yönetim Kurulu, şirketin daha şeffaf olmasını, denetimin ve hissedar kontrolünün artırılmasını isteyen tüm önerileri reddetti.

Konu hakkında yatırımcılara veri gizliliği ve korunması konusunda daha geniş bir bakış açısı kazandıklarını söyleyen Zuckerberg'in ise sürekli aynı açıklamayı yaptığı ifade edildi. Toplantı sonunda "Bizimle bu konuları konuşmuyorsunuz. Biz aynı takımdayız, bizimle iş birliği yapın" şeklinde konuşan bir yatırımcının, katılımcılardan büyük destek gördüğü ve dakikalarca alkışlandığı belirtildi.