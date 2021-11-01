Facebook Yatırımcıları Bile Zuckerberg'i Kötülemeye Başladı

Facebook'a ve kurucusu Mark Zuckerberg'e 2006 yılından bu yana danışmanlık yapan Roger McNamee bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu. McNamee'e göre Facebook yatırımcıları ve Zuckerberg arasındaki bağ kopmak üzere.

Girişim yatırımcısı Roger McNamee, Facebook hisselerinin bugün platformda var olan sorunlardan sorumlu olduğunu düşünüyor.

Facebook'un ilk destekçilerinden biri olan McNamee, CNN'e verdiği röportajında, "Reklam almaya istekli olmasalardı var olmayacak olan felaket sorunlarına bilerek göz yummazlardı. Büyük reklamcıların burada çok fazla suçu var." dedi.

Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg'e 2006 yılının başlarında danışmanlık yapmaya başlayan McNamee, sorunun, şirketlerin büyük çoğunluğunun toplum için iyi olandan ziyade hissedar değerini maksimize etmeye öncelik vermesi olduğunu söyledi.

Risk sermayesi şirketi Elevation Partners'ın kurucu ortağı olan McNamee, "Ürünlerin rahatlığına bağımlı hale gelmelerine izin verdiler, bu yüzden şirket bu hale geldi" dedi.

Facebook yatırımcıları ve Zuckerberg arasında ipler geriliyor

Facebook veya yeni adıyla Meta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Facebook'un yalnızca üçüncü çeyrekte 28,3 milyar dolarlık reklam geliri elde ettiğini söyledi. Bu, bir yıl öncesine göre %33 arttı ve şaşırtıcı bir şekilde günlük 1,9 milyar aktif kullanıcıya dikkat çekildi.

McNamee, "Facebook korkunç bir platform, ancak hissedar değerini en üst düzeye çıkarmalı ve bu yüzden onu kullanmak zorundayım. Kendilerine bunun onların suçu olmadığını söylüyorlar. Bu gerçekten Facebook'un, evet bu senin hatan." dedi.

Bir Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin güvenlik konusundaki en kapsamlı çalışmalarının, nefret söylemini ortadan kaldırmakla ilgili olduğunu söyledi.

Facebook sözcüsü, "Buna odaklanan 40.000'den fazla insanımız var ve 2021'de güvenlik için 5 milyar dolardan fazla harcama yapma yolunda ilerliyoruz. Yapacak daha çok işimiz var ve bunu doğru yapmaya kararlıyız" dedi.

Yüzlerce şirket geçen yıl, platformda şiddet teşvikine yönelik başarısızlıklardan şirketi sorumlu tutmayı amaçlayan bir kampanya olan Stop Hate for Profit tarafından düzenlenen Facebook'a karşı reklam boykotuna katıldı.

Stop Hate for Profit'e atıfta bulunan McNamee, Facebook'un olası bir reklam boykotu hakkında dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Geçen yılki boykot sonrasında birçok şirket Facebook'ta reklam vermeye devam etmesine rağmen, bazı markalar geri dönmedi.