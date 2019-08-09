Facebook, Yayıncıların Haber İçerikleri için Milyonlarca Dolar Ödeyecek

ABD’li sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların New York Times ve Washington Post gibi yayıncılara ait makalelerin tümüne erişebilecekleri yeni haber hizmeti için milyonlarca doları gözden çıkarıyor.

Mark Zuckerberg'ün henüz Harvard’da öğrenciyken yurt odasında kurduğu Facebook, bugün internet ekosisteminin çok büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Yola bir sosyal medya uygulaması olarak çıkmasına rağmen zamanla dünyanın en büyük haber ve içerik platformlarından birine dönüşen Facebook, bu popülerliği sebebiyle çoğu zaman yalan haber ve aşırılık yanlısı içeriklerin merkezi haline geldi.

Son dönemde ister sıradan isterse kamuoyunda tanınan isimler olsun, ırkçı söylemlerde bulunan ve nefret suçu yayan milyonlarca hesabı kapatan ABD’li şirket, kullanıcıların doğru haberlere en sağlıklı şekilde ulaşmaları için yeni bir ‘haber sekmesi’ üzerinde çalışıyor.

Wall Street Journal ’ın sayfalarına taşıdığı habere göre Facebook, söz konusu haber hizmetinde yer almaları için bazı medya kuruluşlarına 3 milyon dolara varan teklifler verdi.

Aynı haberde, şirketin ABC News, Bloomberg, Dow Jones ve Washington Post ile masaya oturduğu belirtiliyor. Fakat bahsi geçen 3 milyon doların medya kuruluşu başına mı yoksa şirketler arasında paylaştırılacak bir ödeme mi olduğu henüz belli değil.

Her iki durumda da Facebook’un yeni ödeme modeli, Anlık Makaleler (Instant Articles) benimsenen modelden uzak bir noktaya işaret ediyor. Zira şirket, yayıncıların Facebook’ta yer alan içeriklerinden kazandığı reklam gelirlerinin önemli bir kısmını kesiyordu.

Geçmişte haber ve reklamı tek merkezde topladığı için gazetecilik ekosistemine zarar vermekle eleştirilen Facebook, bu sonbaharda sunmayı planladığı yeni özelliğiyle bu sorunu ele almaya hazırlanıyor.