  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Facebook Yemek Siparişi Hizmetine Başladı

Facebook Yemek Siparişi Hizmetine Başladı

Yağız Sarman
Yağız Sarman Sosyal Medya
YORUM YAZ

Sosyal medya devi Facebook, tam anlamıyla kabına sığmıyor. Bünyesinde bulundurduğu servisleri sürekli güncelleyen ve genişleten şirket şimdi de web sürümü ve mobil uygulaması üzerinden yemek siparişi almaya başladı.

Facebook’un yemek siparişi hizmeti şimdilik yalnızca ABD’de geçerli durumda. Bu kapsamda bazı restoran zincirleriyle anlaşan sosyal medya platformu, aynı hizmeti veren servisleri de kapsamı alanına kattı. ABD’de hizmet veren Papa John’s, Wingstop, Panera, Jack in the Box, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy Johns’s ve Five Guy’s Facebook üzerinden sipariş alan restoranlar olurken; Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Zuppler, EatStreet, Slice ve Olo gibi yemek sipariş sitelerine üye restoranlar da Facebook’un bu hizmetine dahil edildi.

fb yemek

Yemek sipariş hizmetinin Facebook üzerinden sağlanmasıyla kullanıcılar çok geniş restoran seçeneklerine aynı yerden ulaşabiliyor. Ayrıca Facebook’un bu hamlesi, uzmanlar tarafından kullanıcıları daha uzun süre sitede tutma adına sağlam bir strateji olarak yorumlandı. Facebook’un ülkemizde de böyle bir hizmet vermesini ister miydiniz?

Facebook ve Facebook Messenger Birlikte Nasıl Kullanılır? NASIL YAPILIR Facebook ve Facebook Messenger Birlikte Nasıl Kullanılır?

Facebook Otomatik Video Oynatma Nasıl Kapatılır? NASIL YAPILIR Facebook Otomatik Video Oynatma Nasıl Kapatılır?

ETİKETLER: facebook fecebook yemek siparişi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK)
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
Facebook Messenger Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Messenger, arkadaşlarınızla sohbet edip, en son güncellemeleri takip etmenizi sağlayan pratik bir mesajlaşma programı. ÜCRETSİZ
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK)
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK), çok daha az mobil veri ile çok daha hızlı bir Facebook deneyimini kullanıcılarına sunan ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı ile kahve falınıza baktırabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR