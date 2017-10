Facebook Yemek Siparişi Hizmetine Başladı

Sosyal medya devi Facebook, tam anlamıyla kabına sığmıyor. Bünyesinde bulundurduğu servisleri sürekli güncelleyen ve genişleten şirket şimdi de web sürümü ve mobil uygulaması üzerinden yemek siparişi almaya başladı.

Facebook’un yemek siparişi hizmeti şimdilik yalnızca ABD’de geçerli durumda. Bu kapsamda bazı restoran zincirleriyle anlaşan sosyal medya platformu, aynı hizmeti veren servisleri de kapsamı alanına kattı. ABD’de hizmet veren Papa John’s, Wingstop, Panera, Jack in the Box, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy Johns’s ve Five Guy’s Facebook üzerinden sipariş alan restoranlar olurken; Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Zuppler, EatStreet, Slice ve Olo gibi yemek sipariş sitelerine üye restoranlar da Facebook’un bu hizmetine dahil edildi.

Yemek sipariş hizmetinin Facebook üzerinden sağlanmasıyla kullanıcılar çok geniş restoran seçeneklerine aynı yerden ulaşabiliyor. Ayrıca Facebook’un bu hamlesi, uzmanlar tarafından kullanıcıları daha uzun süre sitede tutma adına sağlam bir strateji olarak yorumlandı. Facebook’un ülkemizde de böyle bir hizmet vermesini ister miydiniz?