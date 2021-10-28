Uzun zamandır beklenen açıklama geldi ve Facebook yeni adı konusunda açıklamayı yaptı. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook ve ona bağlı şirketlerin Meta isimli yeni bir çatı şirket altında birleştiğini açıkladı. Facebook'un geleceğinin metaverse adı verilen sanal gerçeklikte olduğunu savunan Zuckerberg, bu sebeple Meta ismini seçtiklerini söyledi.

Sosyal medyanın lider şirketi Facebook, orijinal platformdan sonra satın aldığı tüm şirketleri Facebook adı altında yönetiyordu. WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR şirketlerinin sahibi olan Facebook, kısa bir süre önce çatı şirket kuracağını duyurmuştu.

Google'ın geçtiğimiz yıllarda tüm şirketlerini Alphabet altında toplaması gibi Facebook da kendine yeni bir isim seçmeye hazırlanıyordu. Yeni bir yönetim kurulu ve proje yönetimi şekli seçeneceğini daha önce söyleyen şirket, geleceğe yönelik bir isim seçeceğinin sinyallerini de vermişti.

Facebook Yeni Adı Meta Oldu

Bugün itibarıyla düzenlenen tanıtım etkinliği sırasında konuşan Mark Zuckerberg, çatı şirketin isminin Meta olacağını dile getirdi. "Öte" anlamına gelen bu kelimenin, Facebook'un ve ona ait tüm şirketlerin geleceğini teşkil ettiğinin de altını çizdi.

İsmin ilham aldığı yer ise "sanal evren" olarak bilinen yazılımları tanımlamak için ortaya atılan Metaverse kelimesiydi. Metaverse olarak tanımlanan bu girişimler, sanal bir gerçeklik sunuyorlar. Örneğin; MANA isimli bir oyun sanal bir evren oluşturuyor ve burada yer alan gezegenler üzerinden arsa satıyor.

Geleceğin teknolojisinin Metaverse olacağını savunan Zuckerberg ise uzun zaman önce sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi Oculus'u satın almıştı. Bu satın alımdan sonra, sanal ortamda kullanılabilen bir Facebook sunumu geliştirilmişti. Bu hamlelerini bir adım daha ileriye götürmeye hazırlanan CEO, yeni çatı şirketle birlikte Facebook'un yeni platformunu da tanıttı.

Facebook Sanal Evrenı: Horizon

Facebook Connect 2021 etkinliğinde konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, internetin yeni formu olarak da adlandırıldığı metaverse platformunlun adı Horizon oldu.

Fiziksel dünya ile dijital dünyayı, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ile bir arada deneyimlemeye odaklanan Horizon, Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms gibi platformlardan oluşacak. Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook’un metaverse’ünde NFT’ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak. Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.

Kısaca Facebook, Horizon ismini verdiği yeni platformu ile gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz her şeyi sanal dünyaya taşımaya gayret gösterecek. Böylece evinizden hiç ayrılmadan konserlere ya da sergilere gidebileceksiniz.

Tüm bu çabanın gerçeğe dönüşebilmesi için çalışmalarına daha önce başlayan Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Avrupa'da metaverse konusunda çalıştırmak üzere 10 binlerce kişiyi işe alacağını açıklamıştı. Tüm bu işe alımların ise artık Horizon platformunda çalışacakları kesinliğe kavuşmuş oldu.

Şimdilik Horizon platformunun detayları konusunda açıklama gelmedi. Fakat ilerleyen günlerde bu platforma ait bir demonun ya da videonun yayınlanmasının muhtemel olduğu dile getiriliyor.