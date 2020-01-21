Facebook Yeni Çalışma Arkadaşları Arıyor

Dünya geneline milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, yüzlerce kişiyi işe alacak.

Facebook Ekibini Genişletiyor

Facebook tarafından yapılan açıklamada 1.000 kişinin işe alınacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni işe alınacak olan çalışanların bir kısmının zararlı içerik tespit etmede görevli olacağı söyleniyor. Facebook'un şimdiye kadar Instagram da dahil olmak üzere toplamda 2.8 milyondan fazla zararlı içeriği tespit ettiği ve kaldırdığı konuşuluyor.

Yapılan açıklamada 500 kişinin yazılım mühendisliği, ürün tasarımı ve veri bilimi gibi teknoloji ağırlıklı alanlarda istihdam edileceği duyuruldu. Facebook'un işe alacağı kişiler şirketin İngiltere ofisinde çalışacak. Facebook yapacağı işe alım ile birlikte İngiltere'deki toplam çalışan sayısını 4.000'in üzerine çıkartacak.

Hatırlarsınız ki Facebook, geçtiğimiz aylarda 500 kişiyi daha işe alacağını açıklamıştı. Facebook yeni işe alacağı kişiler ile beraber kullanıcıların alışkanlıklarını analiz edip, yeni bir mobil uygulama piyasaya sürebilir.

Ayrıca Facebook'un gelecekte sesli bir asistan çıkaracağı yönünde sızıntılar gelmeye devam etmekte. Görünüşe göre şirket eski popülerliğini geri kazanmaya çalışıyor. Facebook'un ilerleyen zamanlarda piyasaya sunacağı mobil uygulamalar ile eski popülerliğini geri kazanıp kazanamayacağını hep birlikte göreceğiz.