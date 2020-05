Facebook'un Yenilenen Tasarımı Herkese Açılıyor, Hemen Test Edin!

Facebook, yeniden tasarlanmış masaüstü web sitesini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Şirket önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunmayı planladığını duyurduğu yeni Facebook'un masaüstü sosyal medya platformunu kullanan herkes için varsayılan olacağını dile getirdi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg F8 2019'da Facebook yeni tasarımını duyurduktan sonra ilk olarak geçen Ekim ayında şirket dışındaki kullanıcılarla test etmeye başlanmıştı. Yılın başında yeniden tasarımı kullanıcıların küçük bir yüzdesine sunulmuş ve geçtiğimiz ay ise Facebook'taki kullanıcıların çoğunluğu yeni arayüzü etkinleştirebiliyordu.

Introducing a fresh, simpler https://t.co/Rw6MBNKIl3.



This desktop experience will be rolled out to everyone over the next few months. Check out how to opt-in below. pic.twitter.com/r2FBCuBHBl