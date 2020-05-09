Facebook'un Yenilenen Tasarımı Herkese Açılıyor, Hemen Test Edin!

Facebook, yeniden tasarlanmış masaüstü web sitesini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Şirket önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunmayı planladığını duyurduğu yeni Facebook'un masaüstü sosyal medya platformunu kullanan herkes için varsayılan olacağını dile getirdi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg F8 2019'da Facebook yeni tasarımını duyurduktan sonra ilk olarak geçen Ekim ayında şirket dışındaki kullanıcılarla test etmeye başlanmıştı. Yılın başında yeniden tasarımı kullanıcıların küçük bir yüzdesine sunulmuş ve geçtiğimiz ay ise Facebook'taki kullanıcıların çoğunluğu yeni arayüzü etkinleştirebiliyordu.

Introducing a fresh, simpler https://t.co/Rw6MBNKIl3.



This desktop experience will be rolled out to everyone over the next few months. Check out how to opt-in below. pic.twitter.com/r2FBCuBHBl — Facebook app (@facebookapp) March 19, 2020

Facebook'un yeni masaüstü arayüzü ilk başta karışık gelebilir. Ancak burada dikkat çeken ilk şey Facebook'un ana sayfaya, pazar yerine, gruplara ve oyun sayfalarına kolay erişim sağlayan üst çubukla gezinmeyi önemli ölçüde basitleştirmiş olması. Ayrıca şirketin imzası olan mavi rengin artık üst gezinme çubuğunu süslemediğini göreceksiniz.

Facebook'ta karanlık mod nasıl açılır?

Sosyal medyanın modası olan karanlık mod Facebook'ta artık kullanılabilir. Karanlık modu açılır ayarlar menüsünde bulunan bir geçişle etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca ana sayfanın daha hızlı yükleneceğini ve sayfalar arasındaki geçişlerin daha sorunsuz olacağını dile getiren Facebook, web sitesinin tasarımının farklı pencere boyutlarına göre daha iyi ölçekleneceğini aktarıyor.